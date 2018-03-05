Trabzonspor-Beşiktaş maçında Tosic 30. saniyede sarı kart gördü
05 Mart 2018 | 21:07
Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilginç bir olay yaşandı. Trabzonspor - Beşiktaş maçının henüz 30. saniyesinde Beşiktaş'tan Dusko Tosic, sarı kart gördü. Tosic'in gördüğü sarı kart, bu sezon en erken görülen kart oldu.
Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken karşılaşmanın ilk kartı, 1 dakika dolmadan çıktı.
Maçın henüz 30. saniyesinde topa elle müdahele eden Dusko Tosic, hakem Halis Özkahya tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
BU SEZON EN ERKEN KART
Sırp futbolcunun 30. saniyede gördüğü bu sarı kart, Süper Lig'de bu sezon verilen en erken sarı kart oldu.
Sarı kartın ardından Sosa ile tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanan Trabzonspor, bu fırsattan ise yararlanamadı.
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