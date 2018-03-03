Beşiktaş UEFA sıralamasında 'uçtu'



Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran Beşiktaş'ın bu sezon topladığı puanlar sonucu UEFA'daki yeni sırası sekizincilik oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA'nın 2017-2018 sezonu kulüpler sıralaması güncellendi.

Genel sıralamada 24. sırada bulunan Beşiktaş, 48. sıradaki Galatasaray ve 60. sıralamadaki Fenerbahçe'yi de geride bıraktı. Trabzonspor ise 76. sırada bulunuyor.



Yeni sıralama şöyle:



1. Bayern Münih-21.00 puan



2. Manchester City-21.00 puan



3. Tottenham-21.00 puan



4. Real Madrid-20.00 puan



5. Barcelona-20.00 puan



6. Liverpool-20.00 puan



7. Machester United-20.00 puan



8. Beşiktaş-17.00 puan



9. Paris Saint-Germain-19.00 puan



10. Shakhtar Donetsk-19.00 puan



11. Chelsea-18.00 puan



12. Juventus-18.00 puan



13. Sevilla-17.00 puan



14. Basel-17.00 puan



15. Roma-17.00 puan



16. Porto-16.00 puan



17. Atletico Madrid-14.00 puan



18. CSKA Moskova-13.00 puan