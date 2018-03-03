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Beşiktaş UEFA sıralamasında 'uçtu'

03 Mart 2018 | 15:38

Beşiktaş bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde topladığı puanlarla UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 takım arasında girerek 8. sıraya yükseldi.

Beşiktaş UEFA sıralamasında 'uçtu'


Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran Beşiktaş'ın bu sezon topladığı puanlar sonucu UEFA'daki yeni sırası sekizincilik oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA'nın 2017-2018 sezonu kulüpler sıralaması güncellendi.

Genel sıralamada 24. sırada bulunan Beşiktaş, 48. sıradaki Galatasaray ve 60. sıralamadaki Fenerbahçe'yi de geride bıraktı. Trabzonspor ise 76. sırada bulunuyor.

Yeni sıralama şöyle:

1. Bayern Münih-21.00 puan

2. Manchester City-21.00 puan

3. Tottenham-21.00 puan

4. Real Madrid-20.00 puan

5. Barcelona-20.00 puan

6. Liverpool-20.00 puan

7. Machester United-20.00 puan

8. Beşiktaş-17.00 puan

9. Paris Saint-Germain-19.00 puan

10. Shakhtar Donetsk-19.00 puan

11. Chelsea-18.00 puan

12. Juventus-18.00 puan

13. Sevilla-17.00 puan

14. Basel-17.00 puan

15. Roma-17.00 puan

16. Porto-16.00 puan

17. Atletico Madrid-14.00 puan

18. CSKA Moskova-13.00 puan

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