Caner Erkin'e kötü haber

Düzenlenen iddianamede, Caner Erkin 'şüpheli' sıfatıyla, Mete Kalkavan ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. Kalkavan şikayetçi olmadı. Ancak Caner hakkında 'Kamu Görevlisine-Müsabaka Hakemine Yönelik Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' suçu kapsamında dava açıldı.



ORMAN MORAL VERDİ



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kupa derbisinde Fenerbahçe ile berabere kalarak, final yolunda avantajı ezeli rakibe kaptıran siyah-beyazlı oyunculara moral verdi. Dün tesislere gelen Orman, "Moralinizi bozmanıza gerek yok. Yine Beşiktaş'ı şampiyon yapacağınıza inancımız tam" ifadelerini kullandı. (SABAH)

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