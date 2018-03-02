Quaresma'nın alacağı ceza belli oldu!
02 Mart 2018 | 17:24
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma'yı bekleyen ceza belli oldu. Maçın ikinci yarısında oyuna giren ve 7 dakika sonra Josef de Souza'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Quaresma'yı en az 3 maç ceza bekliyor. Quaresma'nın cezası 5-6 maça da çıkabilir.
Josef’in yüzüne dirseğiyle vurarak direkt kırmızı kart gören ve daha sonra Mehmet Ekici’ye de çok sert bir müdahalede bulunan Portekizli futbolcu ağır bir ceza yeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Josef’e indirdiği şiddetli darbe için Quaresma’ya en az 3 maç ceza geleceği bildirildi.
Siyah-beyazlı oyuncu, Mehmet Ekici’ye müdahalesi için de rapor edilmesi halinde ayrı bir ceza alacak. Bugün tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilecek olan Quaresma’ya verilecek ceza böylece 5-6 maça kadar çıkabilecek. Ancak tahrik indirimi uygulanması halinde Portekizli futbolcuya verilecek ceza 3’te bir oranında azalacak. (Akşam)
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