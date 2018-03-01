Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a: Hep algı yapıyor!

2-2 biten Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası konuşan Şenol Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, “Oyun ve pozisyon üstünlüğümüz vardı. Çok basit goller yedik. İki golde de sayısal fazlalığımıza rağmen yediğimiz gol rakibi avantajlı duruma getirdi. Oyunda tempo yüksekti ama oynanmamak üzerine bir maç oldu. Bu iyi değil” dedi.



Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle: "Gerginliğin sebebini arkadaşlar daha iyi bilir. Çünkü ben teknik direktörüm, futbol yorumculuğu yapamam. Futbol dışındaki şeylerle ilgilenmiyorum. Herkes kendi açısından bakıyor. Futbol dışı şeyler konuşuluyor onlara girmek istemiyorum, havadan bahsedelim, sudan bahsedelim. Yorumcular konuşsun.



‘KONUŞUNCA CEZA ALIYORUM’

Sayısal olarak üstün olduğumuz anlarda goller yedik. Oyunun temposu, heyecanı vardı ama oynatılmamak üzere bir maç oldu. Ben konuşunca ceza alıyorum. Soldado’yu dinledim durumdan şikayetçi. Maçta kaç faul yaptı, sarı kart görmedi. Şu an yorumcular da taraflı, herkes algı yapıyor.



‘KENDİSİNE VURSALAR BİLE CEVAP VERMEYECEK’

Son dakikada penaltı var mı yok mu uzaktım. Quaresma’nın geçen maçta yaptığı da sarı değildi, bugün de benzer bir şey yaptı. Quaresma’nın yaptığı doğru değil, yanlış. Kendisine vursalar bile cevap vermeyecek. Şu anda söyleyeceklerimiz boşa gider. Arkadaşlar çıkıyor televizyona, sallayıp, sallayıp duruyorlar. Duyum almış, öyle olmuş, böyle olmuş. Biz de Fenerbahçe sahasına gidince koridorlarda gerginlik oluyordu. Belli ki herkes bir kuruma çalışıyor.



‘AYKUT HOCA HEP ALGI YAPIYOR’

Ben konuşunca ceza alıyorum. Hocayı dinledim, ima ettiği şey hakem. Ben hakemden şikayetçiyim, ağzımı açamıyorum. Hep algı yapıyor. Ben de hakemden memnun değilim ki zaten. Maçı bir daha izleyince kimin ne yaptığını daha iyi görürüz. Lens’e de bir şey söylemiyorum çünkü herkes elinden gelen gayreti gösterdi."

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