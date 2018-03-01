Beşiktaşlı Talisca'dan Benfica ve ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'ın Benfica'dan geçen sezon iki yıllığına kiraladığı ve Portekiz ekibinin hafta içerisinde sözleşme uzattığı Talisca maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı!



İşte Brezilyalı yıldızın açıklamaları: "Bugün sahada büyük bir mücadele oldu. Ama belli bir noktadan sonra biz de onların oyununa geldik. Onlar sürekli faul yaptılar. Biz de bir noktadan sonra onlara uyduk ve kartlar gördük."



"Geçen gün oynanan derbiyi kaybetmeleri rakipte baskı oluşturdu. Bugün kazanmaları gerekiyordu, iyi bir skor almaları gerekiyordu. Bugün en azından yenilmedik. Beraberlikle ayrıldık.



"Burada çok mutluyum. Ailem çok mutlu. Ayrılmak gibi bir niyetim hiç yoktu. Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım. Benfica'nın sözleşme uzatmasına izin vermeseydim Avrupa'da oynamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktım. Bu yeni olan bir şey değil. Başkan Fikret Orman'ın da haberi var."

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