Porto, Torres'i kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çaldı!

Avrupalılar Portekiz Ligi’ne hayran, Portekiz devlerinin gözü ise Beşiktaş’ta... İngiltere, İspanya ve diğer büyük ülkelerin takımları Portekiz’de parlayan yıldızları transfer ederken Aboubakar ve Talisca’nın gösterdikleri performans Portekiz ekiplerinin ilgisini siyah-beyazlıların üzerine çevirdi.



Son iddia ise Radio Rennasaça’dan geldi. Porto’nun 20 milyon Euro bonservis ödeyip aldığı ama bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Oliver Torres’i Beşiktaş’a kiralamayı teklif etti. Sezon sonunda başlayacak ve 2 yıllık sözleşmeye Porto satın alma bedeli koydurmayacak ama Torres’in Aboubakar ve Talisca gibi patlamasına yardımcı olursa Beşiktaş’a yüzde verecek. (FOTOSPOR)

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