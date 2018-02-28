Beşiktaş Lens'in bonservisini aldığını KAP'a bildirdi
28 Şubat 2018 | 17:49
Beşiktaş, Jeremain Lens'in satın alma opsiyonun kullanıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Jeremain Lens'in bonservisini almak için Sunderland kulübüne 4.089 milyon euro ücret ödeyecek.
Beşiktaş, Jeremain Lens'in bonservisini aldığını açıkladı. Beşiktaş, sezon başında İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Sunderland'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır" denildi.
Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıktı ve 4 gol atıp, 5 asist yaptı.
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