SPOR

Metin Albayrak: Cenk Tosun ile görüşüyoruz

4 saat önce

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRT Spor'da gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Metin Albayrak: Cenk Tosun ile görüşüyoruz
1 / 8

Albayrak, Cenk Tosun'un Everton'a adapte olacağını belirtirken kendisiyle görüştüklerini de açıkladı.

2 / 8

"Negredo çok iyi adapte oldu. Hem hoca olarak hem de yönetim olarak kendisinden mutluyuz."

3 / 8

"Cenk Tosun bizim evladımız. Bizim başımızın üzerinde yeri var. Cenk Tosun ile görüşüyoruz. 'Kapımız açık' demek kolay."

4 / 8

"Bunu diyerek futbolcuya iyilik yapılmaz. Kolay bir süreç değil, toparlayacaktır."

5 / 8

"Mini mini bir kuş" şarkısının çalacağından kimsenin haberi yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık."

6 / 8

"Ligdeki çekişmenin sezon sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum. Şenol Güneş ile hiçbir sorunum yok."

7 / 8

"Bizi içeriden yıkmak ve başarısız göstermek için yapılan spekülasyon olarak görüyorum. Sezon sonu şampiyon olmasak da Şenol Güneş ile devam edeceğiz."

8 / 8

"Şenol Güneş ile hiçbir problemimiz yok. İki sene daha gönül odaklı bir anlaşmamız var. Quaresma derbide çok istekliydi. Takımın kıvılcımını yakan isim oldu. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Süper Toto Süper Lig'i biz kazanacağız."

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.