Metin Albayrak: Cenk Tosun ile görüşüyoruz

1 / 8 Albayrak, Cenk Tosun'un Everton'a adapte olacağını belirtirken kendisiyle görüştüklerini de açıkladı.



2 / 8 "Negredo çok iyi adapte oldu. Hem hoca olarak hem de yönetim olarak kendisinden mutluyuz."



3 / 8 "Cenk Tosun bizim evladımız. Bizim başımızın üzerinde yeri var. Cenk Tosun ile görüşüyoruz. 'Kapımız açık' demek kolay."



4 / 8 "Bunu diyerek futbolcuya iyilik yapılmaz. Kolay bir süreç değil, toparlayacaktır."



5 / 8 "Mini mini bir kuş" şarkısının çalacağından kimsenin haberi yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık."



6 / 8 "Ligdeki çekişmenin sezon sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum. Şenol Güneş ile hiçbir sorunum yok."



7 / 8 "Bizi içeriden yıkmak ve başarısız göstermek için yapılan spekülasyon olarak görüyorum. Sezon sonu şampiyon olmasak da Şenol Güneş ile devam edeceğiz."

