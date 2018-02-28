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Metin Albayrak: Cenk Tosun ile görüşüyoruz
4 saat önce
Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRT Spor'da gündemle ilgili açıklamalar yaptı.
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Albayrak, Cenk Tosun'un Everton'a adapte olacağını belirtirken kendisiyle görüştüklerini de açıkladı.
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"Cenk Tosun bizim evladımız. Bizim başımızın üzerinde yeri var. Cenk Tosun ile görüşüyoruz. 'Kapımız açık' demek kolay."
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"Mini mini bir kuş" şarkısının çalacağından kimsenin haberi yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık."
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"Ligdeki çekişmenin sezon sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum. Şenol Güneş ile hiçbir sorunum yok."
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