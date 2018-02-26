Pepe'nin doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş'ta moraller en üst seviyeye çıkarken, yıldız futbolcu Pepe'nin de doğum günü kutlaması keyifleri iyice yerine getirdi. Bugün yapılan antrenman öncesinde Pepe için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde pasta kesildi. Teknik ekip ve futbolcular, Pepe'nin yeni yaşını kutladı.

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