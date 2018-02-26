Pepe'nin doğum günü kutlandı
26 Şubat 2018 | 14:18
Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Pepe'nin doğum günü kutlandı. Nevzat Demir Tesisleri'nde yıldız futbolcu için pasta kesildi.
Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş'ta moraller en üst seviyeye çıkarken, yıldız futbolcu Pepe'nin de doğum günü kutlaması keyifleri iyice yerine getirdi. Bugün yapılan antrenman öncesinde Pepe için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde pasta kesildi. Teknik ekip ve futbolcular, Pepe'nin yeni yaşını kutladı.
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