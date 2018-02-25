Şenol Güneş'ten Fenerbahçe, Aykut Kocaman ve PFDK açıklaması!

3-1'lik Fenerbahçe derbisi sonrası konuşan Şenol Güneş, "Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu göstermemiz gerekiyordu, öyle de oldu. Bunu da yaptık. 1-0 geriye düşmemize rağmen arzumuz, yeteneğimiz, kapasitemiz ve taraftarımızın da desteği ile bu maçı çevirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Futbol bir oyun ve şimdi sırada kupa maçı var. Planlarımızı yapıyoruz, sıkışık dönemde bu maçları en az zararla geçmek zorundayız" dedi.



"FENERBAHÇE'NİN GÜCÜNÜ BİLİYORDUK"

Galibiyetle ilgili açıklamalar yapan Şenol Güneş, "Sonuç olarak iyi bir maç, oyun olarak da üstündük. Rakibimizin de gücünü biliyorduk. Yorulduk ama mutlu olarak ayrıldık. Oyuncularıma yetenek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. En önce de taraftara teşekkür ediyorum, geriye düşmemize rağmen bizimle beraber oldular. Rakibin direncini de kırmak önemliydi, umarım bizim adımıza devamı gelir" ifadelerini kullandı.



"TARAFTAR, BENDEN DAHA ÇOK İŞ YAPTI"

"Kazandınız ama kaybetseydiniz formsuz olduğunuz konuşulabilirdi, son dönemde de bu konuşuluyor, bu yorumlara cevabınız nedir?" sorusuna yanıt veren Şenol Güneş, "Bunları konuşmak doğru değil. Kötü kelime kullanılmadıktan sonra her türlü eleştiri kabulümdür. Bugün ben bir şey yapmadım, taraftar benden daha çok iş yaptı. Bir golü zorla yedik, ikinci golü de az daha yiyorduk. Biz her maç bunu yapıyoruz. Çok pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz da. Bizim sıkıntımız bu. Yediğimiz ilk golde, Ryan Babel ve Adriano kaçırdı, kaleci dokunmasa bir şey olmayacak, dokundu önüne düştü, çizgide uzaklaştıramadık gol oldu. Bir tane de uzaktan yiyorduk, Allah'tan takımın en uzun boylusu geldi de golü çıkardı" diye konuştu.



"PFDK'YA SEVK EDİLDİĞİM İÇİN UTANÇ DUYUYORUM"

Hakem kararları sorulan ve "Hafta sonu iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz" sözü hatırlatılan Şenol Güneş, "Bayern Münih maçından önce de söyledim, ligde her maça çıkarken kendimizi favori görüyoruz. Bayern Münih maçına favori olarak çıkmadık ve defansif oynadık. Kendimizi biliyoruz. Hakem için bir şey demiyorum. Rakip takım antrenörü de dediyse, ben daha ne söyleyeceğim. Hatalar olabilir, niyet önemli. Bunları söylerken bazen üslubumuz kaçıyor, PFDK'ya sevk ediliyoruz. Disiplin Kurulu'na gittiğim için utanç duyuyorum, umarım bir daha ölene kadar gitmem" dedi.



ŞAMPİYONLUK YARIŞI HAKKINDA GÜNEŞ'İN SÖZLERİ

Ligde şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "İlk kez üçüncü sıraya geldik. Başakşehir ve Galatasaray'ı yakalamak istiyoruz. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor'un da iyi oynadığını düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor'a gideceğiz, zor maç. Bakalım yarışta neler göreceğiz. İşimiz zor. Maç sıkışıklığı var, olacak tabii. Büyük takım olmanın sancıları da bu. Şimdi aynı şeyi aşmamız gerekiyor. Düşündüğümüz gibi önümüzdeki 3 maçı bitirebilirsek, yarış daha güzel olacak bizim için. Fenerbahçe'yi ikili averajda geçmiş olabiliriz ama bu şu anın konusu değil, lider olursak ona bakarız" diye konuştu.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI

Aykut Kocaman ile maçtan önce bir araya gelmesi hakkında sorulan soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Enteresan şeyler yaşıyoruz. Aykut Hocanın elini sıkıp sıkmayacağım soruldu. 'Ne alakası var?' dedim. Medya çok güçlü ama bizi yumurta vurdurur gibi vurdurmasına alet olmam. Biri 'Yanına gitmem' diyorsa, en azından onu kurtarmak için gitmem. Bu yazılanların hepsi bir oyun. Medya bir takım tutabilir ama kavga ettiremezsiniz, bu yanlış. Maçtan sonra da Aykut Kocaman ile konuştuk. Geçmişte olmayanları söyleyebilirsiniz ama Youtube'a girip görebilirsiniz neler olduğunu" şeklinde açıklama yaptı.

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