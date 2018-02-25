Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde ikinci yarı çok iyi oynadıkları söyledi. Vodafone Park'ta yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, siyah-beyazlı ekibin derbinin ikinci yarısındaki futboluna değinerek, "İlk yarıya göre ikinci yarı çok iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Gerçek Beşiktaş futbolunu seyrettik. Bu bizim için ileri dönük iyi bir mesaj oldu. Bunun için çok mutluyum" dedi.



Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini aktaran Ahmet Nur Çebi, "Ofsayttan yediğimiz gol, verilmeyen bir penaltı ve Fernandao'nun kırmızı kart görmemesine rağmen 3-1'lik sonu aldık. Burada takdiri ilahiye inanmamak söz konusu olamaz. Daha ligde çok maç var. Fenerbahçe maçı için keyifli bir andı. İnşallah ligin sonunda kupayı kaldıran biz olacağız" diye konuştu.



Çebi, müsabakada 2 gol atan Portekizli Ricardo Quaresma ile ilgili ise "Quaresma Beşiktaş için çok büyük ve kıymetli bir futbolcu. Bugün çok büyük katkı verdi" ifadelerini kullandı.



METİN ALBAYRAK: BUGÜN HERKESİ YENDİK

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, haklı bir galibiyet aldıklarını belirtti. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:



"Önümüzde çok yol var. İkinci yarıda çok güzel bir oyunla galibiyeti hak ettik. Hocamızı, ekibini ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İlahi adalet var. Maçlardan önce yapılan algı operasyonlarıyla alakalı her zaman duruşumuz nazik. Türk futbolunun ileri gitmesi için o şıklıkla konuşuyoruz. Bugün herkesi yendik. Hakkımızla galip geldik. İnşallah sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Buna çok inanıyoruz."



Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında ikili averajı lehine çevirmesinin avantaj olduğunu aktararak, "Teknik direktörümüzü ve oyuncuları yürekten kutluyorum. Algıya rağmen bu takım eze eze galip gelebiliyormuş" değerlendirmesinde bulundu.

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