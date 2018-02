Fenerbahçe'yi yıkan Quaresma konuştu!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın adamı olan Ricardo Quaresma müsabakanın ardından, "Her gün çok sıkı çalışıyorum ve taraftara, kulübe bir şeyler vermek için mücadele ediyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var ve ondan her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" dedi.



Ricardo Quaresma, “Takım olarak çok iyi çalıştık, önümüzde çok uzun bir yol var ve son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Attığım trivela gollerinden birini seçmek tabii ki çok zor ancak bugün attığım gol, maçın önemi ve kulübe verdiğim katkı açısından çok önemliydi. Benim için de her zaman çok özel bir anlamı ve önemi olacak. Her gün çok sıkı çalışıyorum ve taraftara, kulübe bir şeyler vermek için mücadele ediyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var ve ondan her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum” diye konuştu.

TOLGAY ARSLAN: MAÇIN KİLİT NOKTASI ÇİFT FORVETE DÖNMEMİZDİ

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, maçın kilit noktasının çift forvete dönmeleri olduğunu söyleyerek, “Hocanın çift forvete dönmesiyle kilit açıldı. Riske girdik ama iyi bir maç çıkardık. Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik” dedi.



Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş’ın başarılı orta sahası Tolgay Arslan, ”Çok iyi bir maç çıkardık takım olarak. 3 puanı hak ettik. Herkes iyi oynadı bugün. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyoruz. İlk yarıda da desteklediler. Her zaman bize inandılar. Şimdi yarışa geri döndük. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.



“BU OYUNLA KAZANMAJK GURUR VERİCİ"

Taraftarın Fenerbahçe galibiyetinin keyfini çıkarması gerektiğini dile getiren Tolgay, “Derbiyi kazanmak bizim ve taraftarlar için büyük bir şey. Bu oyunla kazanmak da gururlandırıyor. Haftaya da zor maçımız var. Önce kupa maçımız var sonra da Trabzonspor maçına odaklanacağız” şeklinde konuştu.



“DAHA İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU BİLİYORDUK"

İkinci yarıdaki oyunlarıyla 3 puanı hak ettiklerini sözlerine ekleyen 27 yaşındaki futbolcu, “Biz her zaman kendimize güveniyoruz. Daha baskılı oynamaya çalıştık. Daha iyi takım olduğumuzu biliyorduk. Zaten bugün de herkes gördü. İkinci yarı çok iyi çalıştık ve 3 puanı hak ettik” ifadelerini kullandı.



“HOCANIN ÇİFT FORVETE DÖNMESİYLE KİLİT AÇILDI"

Oğuzhan Özyakup’un sakatlanmasıyla maça 10 numara mevkinde başlamasıyla ilgili bir soruya ise başarılı futbolcu, şu şekilde cevap verdi:

“Hoca bana orda görev verdi. İlk önce orda oynamaya başladım. Sonra çift forvete döndük. Bu bizim için daha iyi oldu. Topları arkadan daha iyi çıkardık. Ben her zaman riskli ve özgüvenle oynuyorum. Ama kendime de güveniyorum. Hocanın çift forvete dönmesiyle kilit açıldı. Riske girdik ama iyi bir maç çıkardık. Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik.”



FABRI: LİGİ SONUNA KADAR GÖTÜRECEĞİZ

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş'ta kaleci Fabri açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın file bekçisi Fabricio Ramirez, Fenerbahçe derbisini kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını belirterek, "Kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşacaktık ancak şimdi ligi sonuna kadar götürecek durumdayız" dedi.



Karşılaşma sonrası yayıncı kurulaşa açıklamalarda bulunan Fabri, derbiyi şöyle değerlendirdi; "İlk yarı oyunu domine etmek istedik, önde baskı yaptık ama buna rağmen ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Soyunma odasında da aynı baskıyı kurmaya devam etmek istediğimizi konuştuk ve galibiyete uzandık."



Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışı içinde olduklarını dile getiren Fabri, "Kesinlikle kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşmış olacaktık. Fenerbahçe önünde kazanmak puan ve ikili averaj açısından çok önemliydi. Bu galibiyet sonucunda ligi sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

ATIBA HUTCHINSON: İNANILMAZ BİR ZEVK

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Fenerbahçe'yi ikinci yarıda sahadan sildiklerini ima eden Atiba, "Bir oyuncu için çok büyük bir zevk, inanılmaz bir atmosfer vardı, harika bir galibiyet aldık ve durumu toparladık. İlk yarıda iyi değildik ancak ikinci yarıda golden sonra kendimiz gibi oynamaya başladık ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık" dedi.



Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Kanadalı futbolcu, "Ben her zaman olduğu gibi her şeyimi takım için vermek istiyorum, çalışıyorum ve kendimi de çok iyi hissediyorum. Takım olarak iyi duruma geliyoruz ve artık bir galibiyet serisi yakalamak zorundayız" şeklinde konuştu.