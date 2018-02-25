Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarına cevap!
25 Şubat 2018 | 21:34
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde çok konuşulan anlardan biri de Caner Erkin ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarının sert tepki gösterdiği Caner Erkin, bu duruma alkışlarla cevap verdi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Caner Erkin'e eski takımı Fenerbahçe taraftarlarından büyük protesto vardı.
Beşiktaşlı taraftarların Caner lehine tezahüratlarına 2 bin 500 kadar Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Caner Erkin, bunun üzerine Fenerbahçe tribünlerine dönerek sarı-lacivertlilere alkışla karşılık verdi.
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