Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarına cevap!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Caner Erkin'e eski takımı Fenerbahçe taraftarlarından büyük protesto vardı.



Beşiktaşlı taraftarların Caner lehine tezahüratlarına 2 bin 500 kadar Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Caner Erkin, bunun üzerine Fenerbahçe tribünlerine dönerek sarı-lacivertlilere alkışla karşılık verdi.

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