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Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarına cevap!

25 Şubat 2018 | 21:34

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde çok konuşulan anlardan biri de Caner Erkin ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarının sert tepki gösterdiği Caner Erkin, bu duruma alkışlarla cevap verdi.

Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarına cevap!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Caner Erkin'e eski takımı Fenerbahçe taraftarlarından büyük protesto vardı.

Beşiktaşlı taraftarların Caner lehine tezahüratlarına 2 bin 500 kadar Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Caner Erkin, bunun üzerine Fenerbahçe tribünlerine dönerek sarı-lacivertlilere alkışla karşılık verdi.

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