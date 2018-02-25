Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!

1 / 17 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

3 / 17 Tweette kullandığı küfürler ile dikkat çeken Karleusa'nın bu tweeti kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.