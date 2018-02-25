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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.
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Jelena Karleusa, Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği golün ardından attığı tweette ağır ifadeler kullandı.
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Tweette kullandığı küfürler ile dikkat çeken Karleusa'nın bu tweeti kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.
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İşte Jelena Karleusa'nın attığı tweet;
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!
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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye şok küfür!