Bayer Leverkusen 0-1 Schalke 04 Sturm Graz 0-0 Salzburg Qarabağ Ağdam 0-0 Kapaz Beerschot-Wilrijk 0-1 Lierse

-

Cercle Brugge 0-0 Westerlo

-

SV Roeselare 0-1 Oud-Heverlee Leuven Tubize 1-0 Union Saint-Gilloise Borac Banja Luka 0-0 Krupa Na Vrbasu Bragantino 2-1 Novorizontino Slavia Sofia 0-0 Lokomotiv Plovdiv Karvina 3-0 FC Fastav Zlin Brondby 3-0 FC Helsingor Rapide Oued Zem 0-0 Difaa El Jadida Bordeaux 0-0 Nice Prestatyn Town 0-1 Newtown Jamshedpur 0-2 Bengaluru Manchester United 1-1 Chelsea Celtic (K) 3-0 Jeanfield Swifts (K)

-

Glasgow City (K) 4-0 Kilmarnock (K)

-

Heart of Midlothian (K) 0-1 Hibernian (K) Rangers (K) 0-0 Motherwell (K)

-

Stirling University (K) 2-1 Central Girls (K) Athletic Bilbao 0-1 Malaga Zaragoza 0-0 Real Oviedo Cayon 0-0 Cultural Guarnizo Brommapojkarna 2-0 Dalkurd

-

Gefle 0-0 Malmö FF Norrby IF 0-4 Hacken Varbergs BoIS FC 2-1 IK Sirius Grasshoppers 1-0 Zürich

-

Luzern 2-1 Thun

-

St. Gallen 0-0 Lugano Fiorentina 1-0 Chievo

-

Hellas Verona 1-1 Torino

-

Sampdoria 1-0 Udinese Sassuolo 0-3 Lazio Piacenza 0-0 Pontedera

-

Robur Siena 0-0 Olbia 1905 Torre Neapolis 1-0 Audace Cerignola Bisceglie 0-0 Akragas

-

Casertana 0-0 Nuova Cosenza

-

Fondi 0-0 FC Matera Lecce 0-0 Juve Stabia

-

Paganese 0-0 Fidelis Andria

-

Reggina 0-0 Trapani Al Sadd 4-0 Al Ahli AEL Limassol 0-1 Anorthosis

-

Omonia Nicosia 0-0 Doxa Valletta 0-0 Birkirkara Pumas UNAM U20 1-0 Guadalajara U20 Al Mokawloon 1-1 Al Masry Piast Gliwice 0-0 Wisla Krakow

-

Slask Wroclaw 0-1 Gornik Zabrze Arouca 1-0 Varzim

-

Leixoes 0-1 Uniao Madeira

-

Penafiel 0-0 Real Sport Clube Vitoria Guimaraes II 0-0 Academico Viseu Anadia 0-0 Gafanha

-

Benfica Castelo Branco 0-0 AD Nogueirense

-

Marinhense 1-0 Aguias Do Moradal Sacavenense 2-1 Alcanenense

-

Sintrense 1-0 Pero Pinheiro Armacenenses 0-0 Ideal Partizan Belgrade 0-1 Zemun Maribor 0-0 Aluminij La Serena 1-0 Coquimbo Unido Antofagasta 0-1 Deportes Iquique Moknine 1-1 ES El Aloui

-

Stade Tunisien 0-0 CA Bizertin

-

US Tataouine 2-1 CO Medenine Adana Demirspor 1-1 İstanbulspor Shakhtar Donetsk 3-0 Zirka

-

Veres 2-0 Dynamo Kiev AE Larissa 0-0 Platanias

-

Panaitolikos 0-0 Kerkyra