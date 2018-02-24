Ryan Babel'deki şok gerçek ortaya çıktı



Siyah-Beyazlı formayla bu sezona çok iyi başlayan Ryan Babel, etkili performansını 9 golle taçlandırmıştı.



Hollandalı futbolcu, hücum hattında iyi bir ikili olduğu Cenk Tosun’un, ara transferde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olması sonrasında performans olarak düşüşe geçti. Tecrübeli futbolcuyu form olarak yükseğe çekmek için çalışma başlatan teknik direktör Şenol Güneş’in bu konuda yardımcılarını harekete geçirdiği bildirildi. Tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak ekibinden gelen raporu değerlendiren Güneş’in, Babel’in ilk yarıya göre 4 kilo fazlasının bulunması sebebiyle düşüşe geçtiği sonucunu vardığı kaydedildi.



‘Sana ihtiyacımız olacak’



Başarılı oyuncuyla bu konuyla ilgili olarak özel bir görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş’in, yıldız ismi uyardığı ve fazla kilolarından kurtulmasını istediği belirtildi. Güneş’in, dünkü idman öncesinde ek olarak derbiyle ilgili olarak ise, “Ligde çok kritik bir derbiye çıkacağız. Pazar günü sana çok ihtiyacımız olacak. Kaliteni ve yeteneğini göster” sözlerini sarf ettiği bildirildi. (FANATİK)

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