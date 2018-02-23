Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki golcüsü Vagner Love olacak
23 Şubat 2018 | 09:49
Pazar günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, forvetteki tercihini belirledi. Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın golcüsü olarak Vagner Love'ı ilk 11'de sahaya sürecek.
Fenerbahçe derbisine odaklanan Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’in forvet kararını yine Vagner Love’dan yana kullanacağı öğrenildi.
Bayern Münih maçını unutup artık tamamen Fenerbahçe derbisine odaklanan Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’in forvet kararını yine Vagner Love’dan yana kullanacağı öğrenildi.
Beklentileri bir türlü karşılayamayan Negredo’yu Almanya’daki maçta kızağa çeken Güneş, pazar günkü derbide Love’un savunma arkasına yapacağı koşulara güveniyor.
(Fanatik)
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