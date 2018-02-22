Şenol Güneş'ten Caner Erkin sözleri



Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 yenilen ve hafta sonunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.



Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:



Tur için umudum yok



Bayern Münih karşısında ilk maçta aldığımız sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. Tur için umudumuzun çok az olduğunu veya hiç olmadığını söyleyebiliriz.Fair play çerçevesi içerisinde iyi mücadele ettik. Bayern maçı skoru için herkesten özür diliyoruz Bu yarışta başından itibaren takımımızı ve ülkemizi iyi temsil etitğimizi düşünüyoruz. Bu üçüncü defa kaybımız oldu. Sporting, Dinamo Kiev ve Bayern Münih. Ülkenin daha büyük başarılara layık olduğunu biliyoruz. Nereden nereye geldiğimizi çok iyi biliyoruz, nereye geleceğimizi de biliyoruz. Beklentileri yükselttiğimizi de biliyoruz. Bir günde buraya gelinmedi. Zamanla olan bir işti. Nereden Bayern Münih'e kadar geldiğimizi hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Bu işi yaparken tabi hatalar da yaptık. Ligde veya Şampiyonlar Ligi'nde hep sahanın içinde kaldık. Bizi saha dışına çıkarmak isteyenlerin kendi insanımız olmasından üzüntü duyuyoruz.



Ligde yenemeyeceğimiz takım yok



Geçmişe değil, geleceğe bakacağız. Kötü sonuçlara da bakacağız. Sağduyulu bir şekilde lige ve kupaya devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ilerilere gitmek bizim için iyi ve zor bir hedefti. Şenol Güneş: Şampiyonlar Ligi'nde daha yüksek yerlere gelmeyi isterdik. Ama henüz oralara ait olmadığımızı daha önce de söylemiştim. Dünya Kupası için de aynıları söylenmişti. Hayırlı olsun Dünya Kupası Türkiye'ye. Ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok.



TFF Caner'e 6 maç ceza verebilir!



Caner Erkin ile ilgili yazılanlar var. Caner bocalıyordu. Çıkarken kendisinin iyi olduğunu söyledi. Elini kaldırdıysa doğru değil. Zaten elini kaldırdı diye 3 maç ceza alabilir. Federasyon 6 verebilir. Kirli ağızla konuşmaya ceza vermiyorlar, ben ona vermeyeceğim. Biz ülke olarak ne eğitmeyi biliriz, ne üretmeyi biliriz, ne değer korumayı biliriz. Vida kırmızı kart gördüğünde Tosic'i oyuna almayı düşündüm. Ama Tosic'in bir süredir oynamaması nedeniyle bir süre Medel'i oynatmayı düşündüm.



Gökhan ve Vida'nın sakatlığı var



Şampiyonlar Ligi'nin lige etkisi olmaz. Alakası olmayan konular. Kaybetmiş bir takım olarak moralimiz tabii ki bozuldu. Hedefimiz kafa kafaya oynamaktı, başaramadık. Talisca ve Pepe'nin dışında Gökhan Gönül ve Vida'nın sakatlığı var. Derbiye bunları değerlendirerek çıkacağız. Biz, bir Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadık. Ülkemizin gurur duyacağı bir yarıştı. Biraz daha zorlamak istedik ama altında kaldığımızı düşünüyorum. Hazır değiliz. Bayern'i eleseydik de, kazansaydık da biz onlardan iyi değiliz. Bu gerçeği biliyorum.



Biz yıkılmadık!



Nereden geldiğinizi bilmezseniz, nereye gideceğinizi de bilmezsiniz. Kazandığınız değerler bazen sizi ezer. Biz sadece yarışmıyoruz, öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Siz de soru soruyorsunuz. Herkes kadro yapıyor. Başarmak güzeldir, taşımak tehlikelidir. Beşiktaş ligde ve kupada iddialı olmasa da büyük kulüptür. Kulübün ismi zaten şampiyonluk. Başarı çok tehlikelidir. Başardıktan sonra devam ettirmek önemlidir. Beşiktaş'ın yıkılmasını isteyenler için bir fırsat var ama biz yıkılmadık. Bayern Münih'in gücü nedeniyle orta sahada Medel ve Atiba gibi savunma yönü kuvvetli oyuncuları tercih ettim. Oğuzhan'ı daha çok hücuma dönük düşünüyorum. Atiba pas hatası yaptı diye Vida kırmızı gördü diye tek hatalı onları göstermek doğru değil.



Hem Tamer'e hem bana saygısızlık



Yardımcı antrenör beni yönetmiyor, ben yardımcı antrenörü yönetiyorum. Performansımın da düşük olduğumu düşünmüyorum. Eğittiğimiz adamları bize karşı hoca olarak gösterirseniz hem ona, hem bana saygısızlık olur. Vida, Mitrovic'in geldiği günlerdeki sorunu yaşıyor. Mitrovic'in giderkenki hali şu anki Vida'dan daha iyi. Bu, Vida'nın kötü oyuncu olduğunu göstermez. Oyuncuyu geç almamız gibi durumlar da sıkıntı olabiliyor. Vida'nın üzgün olduğunu biliyorum, dolayısıyla bu da onu etkileyecektir.



Şampiyonlar Ligi'nde bedel ödedik



Talisca büyük oyuncu katkı veriyor. Larin şu anda Negredo, Love, Talisca ve hatta Mustafa Pektemek'in gerisinde. Eksikleri var, çalışıyor. Bayern'in oyun anlamında bizden üstün olmasını bekliyorduk. Gol bulamayınca da risk alacaklarını biliyorduk. 11'e 11 oynasak daha güzel olacaktı tabi maç. Yenerdik desem kendimi kandırmış olurum. Favori onlardı, 11'e 10 olmasa buraya daha umutlu gelebilirdik. Şampiyonlar Ligi için bu sezon bedel ödedik. Ama bu bedele değer. Benim için sıralama Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig ve kupadır. "Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, bizimle oynayan her takım söylüyor. Bu hafta oynayacağımız rakibimiz de öyle düşünüyor. Daha da üstüne koyabilecek durumdayız.



Konya maçında hakem kötü niyetliydi



Konyaspor maçında hakemin kötü niyetli bir yönetim gösterdiğini hissettim. Konya maçının sonunda, gideyim de yardımcı hocaları alayım diye hakemlerin yanına gittim. Mehmet Hoca'nın geldiğini görmemiştim. Daha sonra 'Siz gidin hakemleri tebrik edin' dedim. İtme gibi bir durum yok kesinlikle, Mehmet Hoca'yı da çok severim. Geçen sene olduğu gibi biz bu sene de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kazanacak düzeyde oynadık ama kazanamadık. Neden kazanamadığımızı söylemeye gerek yok. Derbide futbol adına doğruları yapacağız. Hakem ne yaparsa yapsın, biz futbol oynayacağız. Sadece maça hazırlanıyoruz. Taraftarın destek olacağını biliyoruz. Bu destekle, fair play içerisinde, bizim de iyi oyunumuzla birlikte bu maçın üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Talisca'nın sarı kartının iptal edileceğini sanmıyorum. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Senin oyununu bozmak istiyor. Bir maçta iki oyuncu seçilerek kart verildiğini düşünmemek için bir sebep var mı?

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