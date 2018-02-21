Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Bayern Münih 'in yıldız isimlerinden Jerome Boateng UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş maçının sonrasında Alman basınıa verdiği özel röportajda ilginç ifadeler kullandı. Jerome Boateng, ilk yarı kötü oynadıklarını kabul ederken, karşılarında başka bir rakip olsa ilk yarıda durumun kendileri açısından kötü olabileceğini söyledi.



BAŞKA TAKIM OLSAYDI 2-0, 3-0 GERİYE DÜŞEBİLİRDİK

29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu maçı değerlendirirken "İlk yarıda çok kötüydük. Konsantre olamadık, ta ki kırmızı karta kadar. Devreden sonra daha baskılı ve konsantre şekilde daha iyiydik. Planımız işe yaradı, golleri attık" dedi. İlk yarıdaki kötü oyunlarının altını çizen Boateng, ilginç ifadeler kullanırken "Böyle bir ilk yarıyı başka bir rakibe karşı oynasak, kolayca 2-0, 3-0 geriye düşebilirdik" ifadelerini kullandı.



İstanbul'daki rövanşın sorulması üzerine Jerome Boateng "İlk maçta iyi bir sonuç elde ettik ama şu an durum sadece 1-0. Bizim için önemli olan bu" şeklinde konuştu.

PAYLAŞ