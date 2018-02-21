Hırvatistan basını, Vida'nın kırmızı kartını böyle gördü

Hırvat haber sitesi index.hr, Vida'nın gördüğü kırmızı kart sonrası Beşiktaş'ı zor bir duruma soktuğunu ve adeta 'hain' ilan edildiğini satırlarına taşıdı.



Kırmızı kartta Vida kadar hatalı geri pas yapan Atiba Hutchinson'ın da payı olduğu belirtildi. Haberde Atiba'nın pasında hazırlıksız yakalanan Vida'nın müdahale için geç kaldığı ancak umutsuz bir şekilde topa kayarak Lewandowski'yi düşürdüğü yazıldı.



Site ayrıca, Vida'nın takımını soktuğu zor durumun farkına vararak saha kenarına giderken gözyaşlarını tutamadığına da dikkat çekti. (Fotomaç)

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