Kırmızı kart gören Domagoj Vida'ya hakaret!



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman devi Bayern Münih'e, 16. dakikada Domagoj Vida'nin kırmızı kartla oyun dışında kaldığı maçta, 5-0 gibi farklı bir skorla yenilerek, tur şansını zora sokan Beşiktaş'ta, Hırvat savunmacıya tepki vardı.

Allianz Arena'da oynanan müsabakada 16. dakikada gelişen Bayern atağında Fabri ile başbaşa kalan Robert Lewandowski'yi yaptı müdahale sonrası düşürerek, direkt kırmızı kart gören Vida, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kalırken, ünlü yorumcu Ali Ece'den de tepki aldı.



Karşılaşmayı Tivibu Spor'da yorumlayan Ali Ece'nin, kamera arkası görüntülerde "Vida geri zekalı Vida" dediği görüldü. Bu video sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Hırvat stoper hakkında olumsuz birçok yorum yapıldı.

