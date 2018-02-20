Bayern'in yıldızlarından 5-0 ve Beşiktaş yorumu!

İlk olarak konuşan Arturo Vidal, "Beşiktaş iyi bir takım. Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Taraftarlarımızın da desteğiyle önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın eksik kalmasının kendileri adına avantaj yarattığını vurgulayan Vidal, "Rakibimizin kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalması maçın bizim adımıza maçın daha rahat geçmesini sağladı ve bize avantaj getirdi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.



MULLER: KIRMIZI KART İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI

Beşiktaş'a 2 gol atan Thomas Müller de Domagoj Vida'nın gördüğü kırmızı karta dikkat çekti. Müller, "Harika bir galibiyet aldık. Kırmızı kart kesinlikle işimizi kolaylaştırdı ancak herkes muhteşem oynadı" ifadelerini kullandı.



ALABA: İSTANBUL'DA KOLAY MAÇ OLMAYACAK

David Alaba ise "Bence maça iyi başlamadık. Rakip daha iyi başladı. Beşiktaş, 10-15 dakika çok tehlikeli geldi. Kırmızı kartla birlikte dengeler değişti. Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir rövanş olacak. Bu skora rağmen İstanbul deplasmanında ateşli Türk taraftarlarının karşısında kolay bir maç olmayacak" diye konuştu.

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