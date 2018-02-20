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Beşiktaş, Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Alman ekibi Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu.
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Farklı yenilginin ardından sosyal medyada capsler patladı.
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri