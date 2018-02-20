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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

12 saat önce

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilmesinin ardından sosyal medyaya capsler damga vurdu.

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri
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Beşiktaş, Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Alman ekibi Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu.

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Farklı yenilginin ardından sosyal medyada capsler patladı.

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İşte o capsler;

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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