Bayern Münih 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.



Allianz Arena'da oynanan mücadelede Beşiktaş, henüz 16. dakikada Vida'nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra hiçbir varlık gösteremeyen Beşiktaş, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı ve tur şansını mucizelere bıraktı.



Bayern Münih'e Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golleri; 43 ve 66. dakikada Thomas Müller, 52. dakikada Kingsley Coman ve 79 ve 88. dakikalarda dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Beşiktaş'da Domagoj Vida, 16. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki Vodafone Park'ta oynanacak rövanş mücadelesi, 14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak.



MAÇTAN NOTLAR



Alman devine karşı nasıl bir kadro çıkartacağı günlerdir merak edilen Şenol Güneş, sürpriz sayılabilecek tercihlerde bulundu. İlk değişikliği stoper oynattığı Medel'i orta sahaya alarak yapan Güneş, Pepe'nin yanında Domagoj Vida'ya görev verdi. Tecrübeli teknik adamın defans hattında yaptığı bir diğer değişiklik Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Adriano'yu oynatmak olurken sol bekte ise Caner Erkin yer aldı.



Atiba ve Medel'den oluşan orta ikilinin önünde Quaresma, Talisca ve Babel hücum hattını oluşturdu. Santrforda Vagner Love ile sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Negredo yine yedekler arasında yer aldı.

BAYERN MÜNİH'TE ROBBEN VE RIBERY İLK 11'DE YOK



Beşiktaş'ın kadrosundaki sürprizlerin yanı sıra Bayern Münih'te de dünyaca ünlü iki oyuncunun yer almayışı bir başka sürpriz gelişme oldu. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes kadro tercihinde Ribery ve Robben'e yer vermeyerek Coman ve Javi Martinez'i ilk 11'e koydu. Bayern Münih'in hücum hattı Coman, James Rodriguez, Müller ve Lewandowski'den oluşurken orta saha ve defansta herhangi bir değişiklik göze çarpmadı.



ALLIANZ ARENA'DA 5 BİNDEN FAZLA TÜRK



Beşiktaş tarafından Almanya'ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları maça büyük ilgi gösterdi.

İnternet ortamından Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşları Allianz Arena'da beklenilenin çok üstünde bir çoğunluğa ulaştı. Sayıları 5 bini geçen Türk taraftarlar daha maç başlamadan Beşiktaş lehine tezahüratlarla stadı inlettiler.

Beşiktaş'ın Bayern Münih ile yapacağı maçı izlemek için Türkiye'den gelen VIP konuklar arasında siyaset, sanat ve futbol dünyasından da ünlü isimler vardı.



11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ve teknik direktör Cristoph Daum gibi isimlerin yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Andreas Beck de karşılaşmayı takip etmek için stattaki yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada ev sahibi ekipte Coman'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Fabricio'nun yatarak çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

13. dakikada Martinez'in soldan yaptığı ortada ceza sahasında bulunan Müller'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

16. dakikada Lewandowski ceza sahasına girmeden önce Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Hategan, Vida'yı doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

18. dakikada Kimmich'in hatasında topu kapan Vagner Love'un, Hummels ve Boateng'i geçtikten sonra ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Rodriguez'in soldan ortaladığı topa ceza alanında Hummels kafayla vurdu. Kaleci Fabricio son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Quaresma rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Portekizli futbolcunun şutunda kaleci Ulreich topu kornere gönderdi.

43. dakika Bayern Münih 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Coman'ın soldan ceza alanına girerek ortaladığı topu Alaba, Müller'e aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı



50. dakikada Lewandowski'nin ceza sahası çizgisinden kullandığı faul atışında top sağ direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada Müller'in pasında ceza sahasında Lewandowski topla buluştu. Polonyalı futbolcunun çizgiye kadar inerek çıkardığı topu penaltı noktası üzerindeki Coman filelere gönderdi: 2-0

66. dakikada Bayern Münih'in sağ taraftan geliştirdiği atakta Kimmich'in ön direğe yaptığı ortada Müller'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

75. dakikada Talisca'nın ceza sahasının dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Hummels'in ceza sahası dışından attığı sert şutunda kaleci Fabricio'dan dönen topu tamamlayan Lewandowski, takımını 4-0 öne geçirdi.

88. dakikada Robben'in pasında topla buluşan Müller meşin yuvarlağı Lewandowski'ye aktardı. Polonyalı futbolcu müsait durumda topu ağlara göndererek farkı 5'e çıkardı.



Karşılaşma Bayern Münih'in 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Allianz Arena

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal (Dk. 83 Tolisso), Rodriguez (Dk. 44 Robben), Coman (Dk. 81 Ribery), Lewandowski

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin (Dk. 69 Gökhan Gönül), Hutchinson, Medel (Dk. 85 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 57 Tosic)

Goller: Dk. 43 ve 66 Müller, Dk. 53 Coman, Dk. 79 ve 88 Lewandowski (Bayern Münih)

Kırmızı kart: Dk. 16 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 33 Quaresma, Dk. 62 Pepe, 90+3 Tosic (Beşiktaş), Dk. 38 Lewandowski (Bayern Münih)