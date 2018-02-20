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Vida sosyal medyayı salladı

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih'e konuk oldu. Bayern Münih - Beşiktaş maçının 16. dakikasında Domagoj Vida kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Vida pozisyonun ardından gözyaşlarını tutamadı. Atiba Hutchinson'ın kısa düşen pası sonrası Lewandowski'yi düşürerek Beşiktaş'ı 10 kişi bırakan Vida, sosyal medyayı da salladı. İşte Vida için yapılan yorumlar...

Vida sosyal medyayı salladı
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Gerçekten yenilemeyecek elenemeyecek bi takım değil, şu maçı 11-11 oynamak gerçekten çok başka olabilirdi.

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Ayrıca Şenol hoca hakemlere kızıyor ama o pozisyonda Vida sarı kart yerdi Türkiye'de.

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Vida yerine Pepe kırmızı görse 5 olmuştu.. Herif duvar gibi...

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Vida'nın yaptığı tamamen amatörce... En kötü gol olurdu ancak bu kadar takımın dengesi bozulmazdı.

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Vida-Atiba size ömür boyu kuruldum bu maçta en son yapılacak hatayı 15. dakikada yaptı adamlar.

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Vida atılmasa biz bunları harbiden burda yenerdik. Şanslı bir gol buldular Pepe gerçekten harika oynuyor.

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Şenol Güneş havluyu ıslattı soyunma odasına Vida'yı dövmeye gidiyor.

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Ne olursa olsun Vida ayakta kalmalıydı.

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Vida kırmızı yediğinde nikah masasında terk edilmiş gibi hissettim.

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Oyun takım oyunuysa hata da bireysel değil o vakit... Vida'nın atlayışı kadar Atiba'nın geri pası da kötüydü.

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Vida'lık bir şey yok. Atiba'nın tembel pası en beklemediği anda en beklemediği yere geldi.

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Beşiktaş
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