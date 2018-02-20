Vida sosyal medyayı salladı

1 / 11 Gerçekten yenilemeyecek elenemeyecek bi takım değil, şu maçı 11-11 oynamak gerçekten çok başka olabilirdi.



2 / 11 Ayrıca Şenol hoca hakemlere kızıyor ama o pozisyonda Vida sarı kart yerdi Türkiye'de.



3 / 11 Vida yerine Pepe kırmızı görse 5 olmuştu.. Herif duvar gibi...



4 / 11 Vida'nın yaptığı tamamen amatörce... En kötü gol olurdu ancak bu kadar takımın dengesi bozulmazdı.



5 / 11 Vida-Atiba size ömür boyu kuruldum bu maçta en son yapılacak hatayı 15. dakikada yaptı adamlar.



6 / 11 Vida atılmasa biz bunları harbiden burda yenerdik. Şanslı bir gol buldular Pepe gerçekten harika oynuyor.



7 / 11 Şenol Güneş havluyu ıslattı soyunma odasına Vida'yı dövmeye gidiyor.



8 / 11 Ne olursa olsun Vida ayakta kalmalıydı.



9 / 11 Vida kırmızı yediğinde nikah masasında terk edilmiş gibi hissettim.



10 / 11 Oyun takım oyunuysa hata da bireysel değil o vakit... Vida'nın atlayışı kadar Atiba'nın geri pası da kötüydü.

