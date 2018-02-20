Cenk Tosun' Beşiktaş'a Bayern Münih karşısında başarılar diledi
20 Şubat 2018 | 20:22
Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Bayern Münih sınavı öncesi destek mesaj gönderdi.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.
Tecrübeli golcü Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.
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