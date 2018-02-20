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Beşiktaş'a Bayern Münih maçı öncesi şok
2 saat önce
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor.
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Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.
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UEFA muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45’te oynanacak maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor...
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