Başakşehir'e Gökhan İnler formülü liderliği getirdi

Spor Toto Süper Lig’de sadece bir haftalık aranın ardından yeniden zirveye oturan Medipol Başakşehir’de Trabzonspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.



Turuncu-lacivertliler zorlu deplasmanda 1-0 kazanırken, savunmadaki başarısıyla öne çıktı. Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde 3 gol görüp, 5 puan yitiren İstanbul ekibi, defans sorunlarına hemen çözüm buldu. Abdullah Avcı’nın takımı Emre, Mossoro ve Epureanu’nun takıma dönmesinin dışında orta sahada da farklı bir formül üretti. Gökhan İnler’i Emre Belözoğlu’nun yanında oynatan Abdullah Avcı, alışılmışın dışında bir görevlendirme verdi.



Sık sık stoperlerinin arasına kayan Gökhan, hem savunmayı 5’ledi hem de rakibin en önemli kozu Burak Yılmaz’a karşı önlem aldı. Terübeli futbolcunun da desteğiyle Burak Yılmaz, kaleyi bulan sadece bir isabetli şut attı.



Öte yandan, maç genelinde de Trabzonspor 4 atak bulabilirken, Medipol Başakşehir, kalesine gelen 8 ortanın sadece 1’inde sıkıntı yaşadı.



(MİLLİYET)

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