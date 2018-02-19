Şenol Güneş: 'İlk kez kendimizi favori olarak görmüyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Gary Medel, Bayern Münih maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.



Şenol Güneş, kendileri için bir test olacağını belirtirken, "Övülmek güzel ama işimizi iyi yapmamız lazım. Yarın da sahaya çıkıp en güzel oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tarihi bir kulüp var karşımızda. Futbol her türlü sonuca açık. Biz sürpriz varsa, mucize varsa, onu da yapmak istiyoruz. Kendi gücümüzü de görmek adına bir test maçı olacağını düşünüyorum. Rakibin 7 oyuncusunu hücumda göreceğiz, yetenekli oyuncular. Savunma prensiplerinin iyi uygulanması gereken bir maç. Hücumda iyi oynayan oyuncularımızın, savunmayı birlikte nasıl yapacaklarını göreceği bir maç olacak." ifadelerini kullandı.



İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;



Bizi hiçbir şey etkilemedi. Ortalığı toz dumana karıştıranlar, sonra sorunu kim çıkardı diye konuşmayı çok seviyor bizde. Bayern Münih maçına kadar Bayern Münih konuşanlar, maç gelince başka şey konuşmak istiyor. Ülkedeki futbol kültürünü ben de değiştirmek isterdim.



Bayern Münih bu sezon evinde hiç kaybetmeyen bir takım. Uluslararası arenada en üst seviyedeki takımlardan biri. Olumsuz bakmıyoruz. Kendi futbolumuzu oynayıp sonuç almaya çalıştık gruplarda, yarın da öyle olacaktır. Yarın atacağımız gol ve goller bize avantaj sağlayacaktır. Bu zor olacak ama bu zorluğu aşacak oyuncu kadromuz var. Umarım başarılı oluruz.



'Yarını yaşayacağız'



Bayern'in kadrosu genelde belli, 1-2 değişiklik olabilir. Hücum anlayışı ile oynayan bir takımız, yarın savunmayı da önde yapmak istiyoruz, yarın bizim için bir test maçı olacak. Herkesin beklediği bir kadro çıkacağını düşünüyorum ama maç içinde değişiklikler olabilir. Geçmişi ve geleceği konuşmak yerine yarını yaşayacağız biz.



'Kendimizi favori görmüyoruz'



İlk defa kendimizi favori görmüyoruz ve bunu söylüyoruz. Almanya olduğu için bunu söylüyoruz. Oyuncu kalitesi kadar iş ciddiyeti var. Rakip ne olursa olsun, oyun ne olursa olsun aynı ciddiyetle yaklaşıyorlar."



"Dağdaki bir çiçeğe benziyoruz, buradan bir şey üretmeye çalışıyoruz. Yarınki alacağımız bir sonuçla, bizim futbolumuzun ve geçmişimizin, Almanya'nın üstünde olduğunu söyleyemem.





GARY MEDEL: "BURADA KAZANMAK İSTİYORUZ"



Gary Medel ise, maçı kazanmak istediklerini söylerken; "Mental olarak hazırız. Türkiye ligine koyasla farklı bir seviye. Yarına son derece hazırız. İki ayaklı eleme maçı, çok iyi yönetmek lazım. İyi skor alıp evimize avantjlı döneceğiz. Buraya kazanmaya geldik. Burada kazanıp, evimizde işi bitirmek istiyoruz. Bayern Münih çok büyük bir takım ama çıldırmamıza gerek yok. Gruptan birinci olarak çıktık. Çok pozitif düşüncelerle buraya geldik. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Arturo Vidal ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Ben onunla karşılaşacağım için sevinçliyim. Mental olarak çok güçlü olmamız lazım. En önemlisi yarınki maçımız, Fenerbahçe maçı daha sonra olacak. Şu anda düşündüğümüz maç Bayern Münih. Bayern Münih çok güçlü bir takım, ofansif olarak çok kaliteli bir takımlar. Topla oynamada çok iyiler, çok iyi bir takımla oynayabileceğimizi söyleyebilirim." dedi.