Lewandowski'den Beşiktaş yorumu

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bavyera temsilcisinin Polak golcüsü Robert Lewandowski, sezonu kupayla bitireceklerini düşünüyor. Kicker'a konuşan Robert Lewandowski, "Bayern Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa büyük yankı uyandırmaz" dedi.



"Son iki yılda çok iyi oynadığımız maç sayısı az, bunu geliştirmemiz gerek" diyen Lewandowski, "Beşiktaş'ın savunma ve hücum arasındaki dengesi oldukça iyi, ancak biz kendi oyunumuzu oynarsak şans elde edebiliriz" açıklamalarında bulundu.



RONALDO VE MESSI AÇIKLAMASI

Gol yollarında Ronaldo ve Messi'nin daha avantajlı olduğunu belirten Lewandowski, "Klasik 9 numara olmadıkları için şanslılar. Bir santrfor olarak kaleye arkanız dönükken etrafınızda neler olduğuna tanık olup, gole koşmak dezavantajlı bir durum" dedi.

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