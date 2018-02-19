Süper bilgisayar, Bayern Münih-Beşiktaş maçının sonucunu açıkladı

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Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki eşleşmelerinin belli olmasının ardından İngiltere'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi.
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İşte Bayern Münih - Beşiktaş eşleşmesinin de olduğu maçların skorları...
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BARCELONA PENALTILARLA TUR ATLAR | İlk maç: Chelsea 2 - 1 Barcelona
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İkinci maç: Barcelona 2 - 1 Chelsea
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SHAKHTAR TUR ATLAR | İlk maç: Shakhtar 1-0 Roma
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İkinci maç: Roma 1 - 2 Shakhtar
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REAL MADRID TUR ATLAR | İlk maç: Real Madrid 2 - 1 PSG (İlk maçı Real Madrid 3-1 kazandı)
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İkinci maç: PSG 2 - 2 Real Madrid
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MANCHESTER UNITED TUR ATLAR | İlk maç: Sevilla 0 - 1 Manchester United
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İkinci maç: Manchester United 1 - 1 Sevilla
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LIVERPOOL TUR ATLAR | İlk maç: Porto 1 - 2 Liverpool (İlk maçı Liverpool 5-0 kazandı)
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İkinci maç: Liverpool 2 - 1 Porto
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TOTTENHAM TUR ATLAR | İlk maç: Juventus 2 - 1 Tottenham (İlk maç 2-2 berabere bitti)
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İkinci maç: Tottenham 1 - 0 Juventus
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MANCHESTER CITY TUR ATLAR | İlk maç: Basel 1 - 2 Manchester City (İlk maçı City 4-0 kazandı)
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İkinci maç: Manchester City 3 - 0 Basel
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BAYERN MÜNİH TUR ATLAR | İlk maç: Bayern 3 - 0 Beşiktaş
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İkinci maç: Beşiktaş 1 - 1 Bayern