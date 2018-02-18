Beşiktaş'tan Adriano için 32 milyona ret!

Beşiktaş'ın 2 sezon önce Katalan devi Barcelona’dan kadrosuna kattığı Adriano Correia, Siyah-Beyazlılar’da sergilediği etkili futbolla kısa sürede kalitesini göstermişti. Başarılı görüntüsüne ek olarak istikrarlı bir futbol sergileyen Brezilyalı futbolcuya, Çin Ligi ekiplerinin ilgisi sürüyor...



Avrupa’da kış dönemi sona ermesine rağmen transfer süreci devam eden ülkeler arasında yer alan Uzak Doğu’dan, Beşiktaş’ın sambacısına teklif geldiği ortaya çıktı. Kartal’dan yıllık 1.8 milyon Euro (8.3 milyon TL) kazanan Adriano’ya, Çin’den menacerler aracılığıyla 7 milyon Euro’luk (32.5 milyon TL) öneri geldiği öğrenildi. Beşiktaş’a da bonservis için 5 milyon Euro’luk (23.2 milyon TL) teklif iletildiği kaydedildi.



"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Adriano için Çin’den gelen bu öneri sonrasında durumu teknik direktör Şenol Güneş’le paylaşan yönetimin, sonrasında oyuncunun görüşünü sorduğu ancak yıldız futbolcudan, “Beşiktaş’ta kalmak istiyorum” yanıtını aldığı ifade edildi.



Siyah-Beyazlılar’daki maaşının neredeyse 4 katı önerilmesine rağmen Adriano’nun, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı, Şampiyonlar Ligi ve ailesinin Türkiye’de mutlu olması sebebiyle Çin kapısını açmadan kapattığı öğrenildi. (Fanatik)

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