Beşiktaş'ta Anderson Talisca seferberliği

Talisca’ya çıkan kartın iptal edilmesi gerektiğini düşünen siyah-beyazlıların hukuk servisi dilekçeyi hafta başında teslim edecek. Caner Erkin’e görüntüler izlenerek ceza verildiğini savunan yöneticiler, Brezilyalı oyuncuya gösterilen kartın da yine televizyon görüntüleri yardımıyla geçersiz sayılmasını isteyecek.



Atiker Konyaspor ile berabere kalarak bu sezon deplasmandaki puan kayıplarına bir yenisini ekleyen Beşiktaş’ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlı yönetim, Anderson Talisca’nın gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmesi nedeniyle harekete geçme kararı aldı.



Hakem Alper Ulusoy’un, Brezilyalı futbolcuya haksız bir kart gösterdiğini düşünen siyah-beyazlılar, Talisca’nın Fenerbahçe derbisinde sahada olması için başvuruda bulunacak. Ali Turan ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yapmadığı halde sarı kart gören Talisca için hukuki tüm yolların kullanılacağı ifade edildi.



Beşiktaş hukuk servisinin hazırlamaya başladığı başvuru dilekçesini hafta başında TFF’ye gönderecek olan Beşiktaş Yönetimi, Caner’e görüntülerden ceza verilmesi gibi, Talisca’ya çıkan kartın da görüntüler yardımıyla iptal edilmesini isteyecek. Futbol Disiplin Talimatı’nın 86. maddesine göre kartın iptal edilmesi gerektiğini savunan siyah-beyazlılar dilekçede Talisca’nın savunmasına da yer verecek. 86. madde, sarı ve kırmızı kartlarda sadece şahısta hata halinde PFDK’ya kartı iptal etme yetkisi veriyor.



Konya’da gördüğü kartın ardından büyük bir şok yaşayan Talisca’nın maçtan sonra takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandığı belirlendi. Brezilyalı futbolcunun, “İlk kez böyle bir sarı kart gördüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bana faul yapıldı, sarı kartı ben gördüm. Herkes görüntüleri izledi. O an adeta dondum kaldım. Fenerbahçe maçında oynamayı çok istiyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Tarihi şans kaçtı



Atiker Konyaspor maçında sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşen Anderson Talisca büyük bir şanssızlık yaşıyor. Sezonun ikinci yarısına golleriyle başlayarak Brezilya Milli Takım yetkililerinin dikkatini çeken Talisca gelecek hafta büyük bir fırsatı harcayacak.



Hafta içinde İstanbul’a gelip Talisca ile görüşecek Brezilya heyeti daha sonra da Vodafone Park’taki Fenerbahçe derbisinde tribünde olacak. Talisca’yı yükselen formu sonrası canlı takip etmek isteyen Tite’nin yardımcıları, cezası nedeniyle yıldız oyuncuyu izleyemeyecek.



2018 Dünya Kupası’nın kadrosunu şekillendiren ve 2 Mart’ta açıklanacak kadro öncesi son çalışmalarını yapan Brezilya’nın teknik kadrosu, Talisca hakkında da bir rapor oluşturacaktı. Ancak Fenerbahçe maçında sahada yer alamayacak olan 23 yaşındaki yıldız ile sadece tesislerde bir görüşme yapılacak. Ayrıca Bayern Münih maçı televizyondan takip edilecek.



(MİLLİYET)

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