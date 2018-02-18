Arjen Robben'den Beşiktaş sözleri

1 / 4 Sezon sonunda bitecek sözleşmesi sorulurken, "Şu anda fit durumdayım ve ken dimi çok iyi hissediyorum. İki yıl daha üst düzüeyde oynayabilirim. Şu anda amacaım bu" sözlerine yer verdi.



2 / 4 "Kariyerinizi Amerika, Çin'de ya da Katar'da bitirir misiniz?" sorusu yöneltilirken 34 yaşındaki oyuncu, "İşte tam da bizim mutfakta masada konuşulan konu. Ailemle ve arkadaşlarımla konuşuyorum, artık karar verme evresi geldi. Kafamda bazı planlar var ama bende kalsın. Çocuklarım henüz çok gen.. Bu konuda onlara fikirlerini sormayacağız. Yoksa ortaya çok komik şeyler çıkar (gülerek) Kariyerime Groningen'de başladım. Hala temaslarım var ama futbolcu olarak orada oynamanın sözünü veremem" dedi.



3 / 4 Bundesliga'da attıkları farkın üzerine, "Sıkılmıyor musunuz?" sözlerini, "Ben asla sıkılmam. Her maç güzel, hepsi farklı ve her biri yeni meydan okuma. Söylemesi kolay, Bayern her zaman kazanır, şampiyon olur, lig kolay. Ama gördük ki iyi bir hava olmazsa Dortmund'dan 5 puan geriye düşmüştük. Bundesliga'da her maç zor. Eğer gününüzde değilseniz Bayern de kaybedebilir" şeklinde cevapladı.

