Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'e şok küfür!
17 Şubat 2018 | 16:30
Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel, kendisine Instagram hesabı üzerinden küfür eden bir taraftarla yaşadığı tartışmayı paylaştı. Babel, kendisine 's..... git, evine dön' diyen taraftara, "Bu aptala söyleyin, ben zaten evimdeyim" cevabını verdi.
Atiker Konyaspor maçından sonra performansı eleştiri konusu olan Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, bir taraftarın ‘S..... git Babel, evine dön” mesajına “Evimdeyim gerizekalı” yanıtını verdi.
Tecrübeli futbolcu bu mesajlaşmayı “Bu aptala söyleyin ben zaten evimdeyim” yazarak Instagram hesabında hikaye olarak paylaştı.
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