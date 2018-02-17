Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'e şok küfür!

Atiker Konyaspor maçından sonra performansı eleştiri konusu olan Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, bir taraftarın ‘S..... git Babel, evine dön” mesajına “Evimdeyim gerizekalı” yanıtını verdi.





Tecrübeli futbolcu bu mesajlaşmayı “Bu aptala söyleyin ben zaten evimdeyim” yazarak Instagram hesabında hikaye olarak paylaştı.