Rıdvan Dilmen’den Alper Ulusoy’a ağır eleştiri

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor – Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamalarından satır başları:



ÜSTLERİNDE BASKI VAR



Beşiktaş’a deplasmanda demek yanlış olur. İlk 30 dakikada Beşiktaş pozisyonlar buldu ve rahat oynadı. Konya takımı da canlı ve agresif bir takım. Avrupa maçları falan da oynadıkları için savunma yapmayı da biliyorlar. Ancak bulundukları yerden dolayı üstlerinde bir baskı var.



OLAĞANÜSTÜ BİR KARAR



Yardımcı hakem Hakan Yemişgen’i tebrik ediyorum. Gol pozisyonunda olağanüstü bir karar verdi. 0-0’giden bir oyunda bu kararı vermek kolay değil. O golü vermeseydi tekrarda çok eleştirmezdik.



BENCE PENALTI DEĞİL



İptal edilen golde Jahovic’in Pepe’ye yaptığı hareket faul. Tolgay Arslan da elini kaçırmaya çalışırken yakalandı. Bence penaltı değil.



TFF’NİN GÖREVİ ŞİMDİ BAŞLIYOR



Galatasaray kazandığı taktirde 6 puanlık fark olacak. Aynı şekilde Başakşehir kazanırsa da. Türkiye Futbol Federasyonu’nun görevi şimdi başlıyor. Sadece Başakşehir ve Beşiktaş yarışmıyor.



İŞLERİ KOLAY DEĞİL



Geçen gün Aykut hoca konuştu. Fatih Hoca sakin ama o da ilerleyen zamanlarda sakinliğini kaybedebilir. O yüzden Allah yardımcıları olsun. İşleri kolay değil.



MAÇI TUTAYIM DEDİ



Beşiktaş aslında ilk yarı iyi oynadı. Buna Şampiyonlar Ligi psikolojisi deniyor. Çok mükemmel oynarken Şenol hoca şu maçı tutayım dedi. Medel, Atiba Vida ve Pepe ile oynadı. 1-0 da fena değil dedi.



SİMSİYAH BİR HATA

Filipovic, Talisca’nın pozisyonunda 2. sarı karttan oyun dışı kalmalıydı. Sonucu %100 etkilerdi. Simsiyah bir hata.



ÖYLE BİR HATA YAPTI Kİ…



Hakem, Talisca’nın sarı kart gördüğü pozisyonu nasıl gördüyse ayağa basanı Talisca sandı. Öyle bir hata yaptı ki Fenerbahçe maçında yok. Ayrıca bu maçı da etkiliyor.



HEM KIRMIZI HEM PENALTI



Sinirler bozuldu maçta. Şenol hoca gerildi. Sonucu ve ligi etkileyecek hatalar yaptı hakem. Pepe’nin çizgiden çıkardığı pozisyon kırmızı kart ve penaltı. Al sana bir hata daha.



İLK YARIDA 8.4 VERDİM AMA…



Maşallah dediğimiz 1 gün yaşamıyor. İlk yarıda 8.4 puan verdim ama… 2. yarıda maçın önüne geçebilecek hakem kararları ortaya çıktı. İlk yarıda hakeme 8.4 dedim ama nereden dedim ya! Pepe’nin pozisyonunu net olarak hakem görmedi! Hatalar tüm ligi etkileyecek şekilde oldu… Sadece bu maçı değil!



O HAREKET PENALTI



Caner Erkin’in son dakikada Volkan Şen’e yaptığı hareket penaltı! Şimdi bu bir hata! Anlattığımız hatalar o kadar ciddi ki hem ligi hem derbiyi hem de maçı etkiliyor.



Alper Potuk’a verilen 2 maçlık ceza 1’e indirilmişti. Talisca’nın kartına da bakabiliyorsa bakmaları lazım. Tarafsızım sözü dünyanın en büyük yalanı. Ben de taraflıyım ama objektifim. Talisca’nın kartına da bakılması gerektiğini düşünüyorum tıpkı Alper’de olduğu gibi. Fenerbahçeliler bana küfretmesin.



OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER OLUYOR



Türkiye’de olağanüstü şeyler olduğu için ben TFF’den her türlü kararı beklerim. Her şeyin ters bir kararı olabiliyor.



GİT HAKEMİ TEBRİK ET DEDİ



Maçın ardından Şenol Güneş, Mehmet Özdilek’e ‘Git hakemi tebrik et’ diyor. Sakin tanıdığımız Metin Albayrak’ın açıklamalarına da bakarız şimdi. Çok konuşulacak bu maç.



HİÇ Mİ AKILLARI ÇALIŞMIYOR?



Avrupa’da hangi takım bizi temsil ediyorsa o takıma kolaylık sağlanmasını isterim. Bir gün kaydırılabilir maçlar. BeIN Sports’a durumu izah edebilirsin. Rica ederim, sağlığımız için önemli dersin. Hiç mi akılları çalışmıyor?



ETO’O’DAN ÇOK SIKILDIM



Eto’o’nun antrenör gibi davranmasından çok sıkıldım artık. Rahatsız etmeye başladı.



”ŞİMDİ NE YAPACAKSIN TFF?



Hiçbir şey doğru düzgün yapılmıyor. TFF’nin işi yeni başlamıştır. Geçen sene çok rahattı. İki takım vardı sadece. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın konuşacak hali yoktu. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın TFF?



ŞENOL GÜNEŞ UMARIM YUTKUNUR



Şenol Güneş umarım maç sonu konuşmasında yutkunur. Bundan sonra sevkler gelmeye başlar.



BAYERN’E KARŞI 2 MAÇTA 3 ATABİLİR



Beşiktaş, Bayern Münih’e karşı 2 maçta 3 gol atabilir. 2’şer 3’er atar demiyorum ama pozisyona girer.



BU MAÇ BİR TRAVMA



Bu maç bir travma. Tramvayı hemen atlatıp Bayern maçına hazırlanmalılar. O yetmeyecek Fenerbahçe maçı var. O bitecek bir Fenerbahçe maçı daha olacak. Sonra Trabzon var. Sonra yine Bayern var… Allah herkesin yardımcısı olsun.



BAYERN BAŞKA BİR SEVİYE



Bayern başka bir seviye. O maçlar istediğin gibi geçmezse bir bakmışsın elinde bir şey yok.