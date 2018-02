"Hakem hatalarından en fazla canı yanan biziz"

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde: "Her iki takım 3 puan için sahaya çıktı. Onların da ihtiyacı vardı, bizim de vardı. Ancak hakem hataları güzel oyun oynanmasını engelledi. Keşke bunlar olmasaydı. Ancak dediğim gibi her zaman hakem hatalarından en fazla canı yanan Beşiktaş oldu. İnşallah bu son olur. Beşiktaş her şeye rağmen şampiyon olacak.Pepe ve Talisca'nın sarı kartları hatalıydı. Hakem maçta 9 sarı kart çıkarmış. Bu kadar çok sarı kartın çıkması normal değil zaten. Bu kadar sarı kartın olduğu bir maçta iyi bir oyun olmaz. Kendimizi Bayern Münih'ten geri görmüyoruz ve onlardan daha iyi olduğumuzu düşündüğümüz zamanlar da oluyor. Kendileri hakemleri değerlendirme yapamayacak kapasitede değiller. Değerlendirme yaptıklarında da verecekleri notun çok iyi olmayacağını tahmin ediyorum."

