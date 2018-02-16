Pepe ve Talisca Fenerbahçe derbisinde yok

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından Beşiktaş'a kötü haber geldi. Pepe sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.



Mücadelenin 39. dakikasında Siyah-Beyazlı ekibin deneyimli savunmacısı Pepe, sarı kart gördü. Gördüğü bu kartla sarı kart sayısı 4'e yükselen Pepe, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde bu kez Talisca sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu da Pepe gibi ceza sınırında olduğu için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



Beşiktaş ile Fenerbahçe 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecekler.

