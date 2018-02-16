Beşiktaş gençleşiyor! Fikret Orman transfere el attı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Devre arasında 3 transfer yapan Orman’ın çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Özellikle yaptığı bonservissiz transferleri parlatarak yurt dışına ihraç eden Beşiktaş’ın yeni stratejisinin, ‘Düşük bedeller ödenerek, keşfedilmemiş yıldız adaylarını bünyeye katmak’ olduğu açıklanmıştı. Başkan Orman’ın bu doğrultuda harekete geçerek, 11 Şubat tarihinde İstanbul’dan ABD’ye gittiği bildirildi. Orman’ın buradan da Güney Amerika’ya inerek Brezilya, Arjantin, Şili ve Bolivya gibi ülkelerde scout ekiplerinin önerdiği isimleri izlediği kaydedildi.



YENİ ‘TALİSCALAR’ BULMAK İSTİYOR



Beşiktaş’ın şu anda en formda futbolcusu şüphesiz ki Talisca. Brezilyalı yıldız ikinci yarıya muhteşem başlayarak 4 maçta 6 gol kaydetti. 24 yaşındaki yıldızın sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor ve Benfica’ya geri dönecek. Beşiktaş’ın da mayıs ayının sonuna kadar 20 milyon euroluk bir opsiyonu var ancak bu parayı ödemek istemiyor. Başkan Fikret Orman, 2013 yılında Bahia’nın altyapısından çıkan ve 4.75 milyon euroya Benfica’ya transfer olan Talisca gibi yeni yetenekler keşfetmek istiyor. Bu sebeple yaklaşık iki senedir Brezilya kulüpleriyle yakın ilişkiler kuran Orman’ın bu ekiplerin başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdiği biliniyor.



AMAÇ 29.3’Ü 25 SEVİYELERİNE ÇEKMEK



Siyah-Beyazlılar’da sezon sonunda Atiba (35), Lens (30, kiralık), Oğuzhan (25), Atınç (24, kiralık), Talisca (24, kiralık) ve Fatih Aksoy’un (20) sözleşmesi sona eriyor. Başkan Orman’ın hangi isimlerle devam edeceği şu anda bilinmiyor ancak Talisca’nın elde tutulamayacağı konuşuluyor. Ayrıca takımın yaş ortalaması 29.3’ü buluyor. Başkan Orman’ın bu ortalamayı 25 seviyelerine çekmek istediği ve buna yönelik transferler yapmayı amaçladığı düşünülüyor.



(Akşam)

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