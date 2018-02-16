Çin kulüplerinin Quaresma'ya ilgisi devam ediyor

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Transfer dönemi 28 Şubat tarihinde sona erecek olan Çin'de Ricardo Quaresma çılgınlığı yaşanıyor…



Daha önce Demba Ba'nın eski kulübü Shanghai Shenhua başta olmak üzere birçok kulübün gündeminde olan yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 15-20 milyon Euro civarında teklifler gelmiş ancak yönetim olumsuz yanıt vermişti. Siyah-beyazlı kulübün bu tutumuna rağmen Çinlilerin Quaresma ısrarının sürdüğü ve rakamın daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi.



Çin takımlarından, Beşiktaş Kulübü'ne görüşmek için çok sayıda randevu talebi geldiği ancak Başkan Orman'ın bu taleplere henüz yanıt vermediği öğrenildi. Quaresma'nın ise en azından sezon sonuna kadar kalmayı planladığı ifade edildi.

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