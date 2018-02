Bayern Münih-Beşiktaş maçı için dikkat çeken yorum

İŞTE CHRISTOPH DAUM'UN SÖZLERİ...



"Şenol Güneş hazırlığı en iyi şekilde yapacaktır. Alışılagelmiş 4-2-3-1 sisteminde değişikliğe gitmesini beklemiyorum. Fabri, Türkiye'deki en iyi kalecilerden biri haline geldi ve takımın temel direklerinden biri haline geldi. Savunmanın ortasında Pepe, Tosic ikilisinin oynayacağını düşünüyorum. İkisinin de uluslarası maç tecrübesi fazla. Pepe, Real Madrid'deyken de Bayern Münih'i yenmeyi başarmış ve bunun gibi birçok maç oynamış bir oyuncu."



"SAĞ BEKTE MEDEL YA DA VIDA DA OYNAYABİLİR"



"Sağ bekte bir belirsizlik görüyorum. Gökhan'ı yazdım ama Adriano'nun da sağa kaydırılabileceğini düşünüyorum. O durumda solda Caner oynar. Daha önce burada oynamış olan Medel'in ya da yeni transfer Vida'nın sağ bekte oynatılabileceğini düşünüyorum."



"TOLGAY ŞU ANDA OĞUZHAN'IN ÖNÜNDE"



"Orta sahada Atiba çok tecrübeli, oyunu iyi okuyabilen, kademeye iyi giren, Beşiktaş için çok stratejik bir oyuncu. Tolgay Arslan, şu anda Oğuzhan'dan bir adım önde görünüyor ama ikisi de benzer oyuncular. Tolgay belki biraz daha gole yakın oynuyor. Şenol hoca, özellikle Münih'teki maçta savunma güvenliğini biraz daha arttırmak anlamında burada Medel'i de oynatabilir. 5-6 mevkide birden oynayabiliyor."



"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ TALISCA"



"Sağda Quaresma'yı göreceğiz. Asist yapmayı seven ve her an için bir sürprize imza atabilecek tam bir kurnaz tilki. Sol kanatta ise çok yönlü bir oyuncu olan Ryan Babel oynayacak. Sadece kanatta çakılı oynamıyor, aynı zamanda içe doğru da kat edebiliyor. Ve ortada belki de şu anda Türkiye'deki en iyi oyuncu olan Talisca görev yapacak. Hem kendisi golcü, hem de takım arkadaşlarını pozisyona sokabiliyor. Kontrol edilmesi son derece zor bir oyuncu."



"VAGNER LOVE İLK 11'E DAHA YAKIN"



"En büyük belirsizlik santrafor bölgesinde. Negredo'nun oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Şu anda Vagner Love ilk 11'e daha yakın görünüyor. Orlando'dan alınan Larin'in oyanyacağını sanmıyorum. Adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyacı var."



"CENK TOSUN'UN BOŞLUĞU DOLMAZ"



"Şenol Güneş kuşkusuz en iyi durumdaki oyuncuları seçecektir. Sağ bek ve santraforu sorunlu görüyorum. Beşiktaş'ın en dikkat çeken özelliği, oyunun iki yönünü de etkili oynaması. Pozisyonların değerlendirilmesi yönünde de olağanüstü verimli. Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında rakibe göre topa daha az sahip olmasına rağmen, Cenk Tosun'un da bitiriciliği sayesinde golle sonuçlandırmayı başardı. Şu anda onun boşluğunu dolduracak oyuncu göremiyorum."

