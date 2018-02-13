Denys Boyko'dan ilginç açıklama: Beşiktaş problem çıkarmaz

Ukraynalı kaleci, Dinamo Kiev'e transferi sonrası konuşurken "Bu kulübe transfer olduğum için çok mutluyum. Her şey süper! İhtiyacım olan şey buydu. Dinamo Kiev yönetimine bana bir şans verdikleri için teşekkür ediyorum. Onların güvenini boşa çıkarmayacağım" sözlerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ PROBLEM ÇIKARTMAZ"

Beşiktaş ile sözleşmesinin devam ettiğini vurgulayan Boyko, "Kiev'e kiralık olarak geldim. Beşiktaş ile hala sözleşmem bulunuyor. Ancak Dinamo Kiev ve ben anlaşırsak Beşiktaş'ın bir problem çıkartacağını düşünmüyorum" dedi.



Beşiktaş'ın 2 sezon önce 3.30 milyon Euro'ya Dnipro'dan transfer ettiği 30 yaşındaki kaleci, siyah beyazlı takımda istenen performansı sergileyemezken geçen sezon da Malaga'ya kiralanmıştı. (Sporx)

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