Beşiktaş, Atiba için son kararını verdi



5 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak isteyen 35 yaşındaki Kanadalı futbolcu ile masaya hemen oturmayacak olan yönetim, sezon sonunu bekleme kararı aldı. Başkan Fikret Orman'ın, "Atiba ile ilişkimizde hiçbir sorun yok. Acele etmemiz gerekmiyor. Lig bitince görüşür, şartlar uyarsa anlaşırız" tavrını takındığı ifade edildi. PSV Eindhoven'da 3 yıl oynadıktan sonra 2013 yılında bedelsiz olarak Kartal'a gelen Atiba Hutchinson, 5 sezondur Beşiktaş formasıyla başarılı bir şekilde görev yapmıştı. (SABAH)

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