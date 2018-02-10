Beşiktaş 5 - 0 Karabükspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş-Karabükspor maçı nefesleri kesti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş rakibini 3-0'lık skorla devirmeyi başardı. 14'te Gökhan Gönül'ün asistinde Pepe gol perdesini açarken, 27. dakikada Talisca ceza sahası içerisinde müthiş vurdu ve Beşiktaş devreyi 2-0 önde kapattı.



Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda da rahat bir futbol sergiledi. Birçok net pozisyonu değerlendiremeyen Beşiktaş'ta 56'da Negredo'nun yerine oyuna giren Vagner Love, 3 dakika sonra Adriano'nun asistinde golü attı ve durumu 3-0'a getirdi.



84'te sahneye çıkan Talisca, frikikten attığı inanılmaz golle skoru 4-0 yaparken, son sözü 90+2'de Vagner Love söyledi ve Beşiktaş sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40 yaparken, Kaarabükspor ise 12 puanda kaldı.



BEŞİKTAŞ: 5 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0



STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Serkan Çimen xx



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Oğuzhan (Vida dk. 56), Atiba, Quaresma, Babel (Lens dk. 76), Talisca, Negredo (Love dk. 56)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan Aslantaş (Murat Akın dk. 76), Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak, Skulason, Osman, Biliznichenko (Stahl dk. 36), Ergin (Kage dk. 67), Ibanez, Alexe



GOLLER: Pepe (dk. 14), Talisca (dk. 27 ve 84), Love (dk. 59 ve 90+2) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Osman, Skulason (Kardemir Karabükspor), Oğuzhan, Atiba, Adriano (Beşiktaş)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasına giren Negredo, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Topa zamanında müdahale eden Çağlar, meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

10. dakikada Negredo ile paslaşan Talisca, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

11. dakikada Adriano soldan çizgiye inerek ortasını yaptı, Quaresma ceza sahası sağ çaprazından meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Gökhan Gönül kafayla arka bölüme gönderdi. Pepe müsait pozisyonda altıpastan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0

25. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada Oğuzhan Özyakup'un kafa vuruşunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

27. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Babel soldan içeri taşıdığı topu ceza sahasına çıkardı. Talisca'nın gelişine vurduğu top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan siyah-beyazlı oyuncunun ikinci şutunda Kardemir Karabükspor savunması bir kez daha gole izin vermezken, Talisca üçüncü denemesinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

41. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında topla buluşan Negredo, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. İspanyol futbolcunun şutunda, Çağlar meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

44. dakikada Adriano'nun soldan ortasında topa yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada Talisca’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma’nın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’dan döndü.

59. dakikada sol taraftan Adriano’nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Love’un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

67. dakikada Quaresma’nın pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada sol kanattan Quaresma’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Love’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.

83. dakikada ceza sahası dışından Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak iki direğe çarparak filelere gitti: 4-0

90+1. dakikada sol kanattan Quaresma’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Love’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+2. dakikada Quaresma’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Love’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’a da çarparak ağlara gitti: 5-0



MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde yaptığı karşılaşmaya, geçen haftaki Bursaspor mücadelesine göre 2 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı kart cezası nedeniyle Bursaspor karşısında görev alamayan Ryan Babel'in yanı sıra sakatlığı dolayısıyla aynı durumu yaşayan Atiba Hutchinson'u, Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.



Bu oyuncuların formayı geri almasının ardından Bursaspor karşısında ilk 11'de şans bulan Domagoj Vida ile Jeremain Lens, yedekler arasında yer aldı. Hutchinson'un sakatlığı sırasında Bursaspor karşısında ön liberoda oynayan Gary Medel, Kardemir Karabükspor mücadelesinde Pepe ile savunmanın göbeğinde görev yaptı.



FORVETTE YİNE NEGREDO

Siyah-beyazlı ekipte son haftalarda olduğu gibi Kardemir Karabükspor mücadelesinde forvet hattında Alvaro Negredo, şans buldu. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Vagner Love yedek soyunurken, bir diğer forvet oyuncusu Cyle Larin ise kadroya dahil edilmedi. Siyah-beyazlılarda Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Tolgay Arslan ve Mustafa Pektemek de yedekler arasında yer aldı. Genç oyuncular Fatih Aksoy ile Alpay Çelebi de ilerleyen dakikalar için şans bekledi.



NECİP KIRMIZI KART CEZALISI

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı rövanş maçında kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Dusko Tosic ile Gökhan Töre de Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kadroda yer bulamadı.



SOĞUK HAVAYA RAĞMEN STAT DOLDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen Vodafone Park tribünlerini doldurdu. Mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi. Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Farkında Ol Destek Ol Epilepsi İçin Bak" yazılı pankartla çıktı.