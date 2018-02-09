Fikret Orman: Fenerbahçe maçları ertelenmeli

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın önümüzdeki dönemdeki maç yoğunluğuyla ilgili olarak, "Beşiktaş güçlü bir kadroya sahip ama buraları biraz dengelemeleri gerek. Bazı maçların tadil edilmesi lazım özellikle kupa maçlarıyla alakalı" dedi.



İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı "Kartal Yuvası" mağazasının açılışına katılan Orman'a taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların tezahüratlarla karşıladığı Orman, mağazanın açılışını gerçekleştirdi.



Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde İzmir'de bir mağazalarının olduğunu, bugün açılışını yaptıklarıyla birlikte bu sayının 5'e yükseldiğini belirterek, "İzmir'de çok fazla taraftarımız var. Görüyorsunuz Beşiktaş'a olan ilgiyi, taraftara gösterdikleri ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Fikret Orman, önümüzdeki dönemde Bakü'de bir Kartal Yuvası açmayı planladıklarını belirterek, "Bu açılışlar devam edecek. Almanya'da ve büyük bir ihtimale Cakarta'da da açacağız, öyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Orman, yoğun maç programının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:



"Çok zor fikstür oldu. Bayern Münih maçları, Fenerbahçe maçları geliyor sonra. Ardından Trabzonspor, Medipol Başakşehir...18 Mart'a kadar inanılmaz yoğun bir tempo var. Beşiktaş güçlü bir kadroya sahip ama buraları biraz dengelemeleri gerek. Bazı maçların tadil edilmesi lazım, özellikle kupa maçlarıyla alakalı. Beşiktaş, Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü, biz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Birazcık o konuda tolerans demeyelim de yardım edilmesi lazım."



Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe maçının ertelenmesiyle ilgili federasyonla ve Fenerbahçe ile görüşüp görüşmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Hiçbir şekilde olmadı, gerek duyarsak olabilir" açıklamasını yaptı.

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