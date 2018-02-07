Beşiktaş'ta Veli Kavlak sürprizi

Siyah-beyazlı takımda yabancılar için lisans sıkıntısı yaşanırken, sürpriz bir gelişme oldu. Kartal, uzun süredir sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Veli Kavlak'a lisans çıkardı. 29 yaşındaki orta saha, en son 29 Ocak 2017'de Kayseri'ye karşı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giymişti.



(FOTOMAÇ)

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