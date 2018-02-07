Beşiktaş'ta Veli Kavlak sürprizi
07 Şubat 2018 | 09:48
Yabancı kontenjanı nedeniyle kaleci Boyko ile Aras Özbiliz'e lisans çıkaramayan Beşiktaş, bu ikiliyi bedel almadan kiralamayı da başaramamıştı.
Siyah-beyazlı takımda yabancılar için lisans sıkıntısı yaşanırken, sürpriz bir gelişme oldu. Kartal, uzun süredir sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Veli Kavlak'a lisans çıkardı. 29 yaşındaki orta saha, en son 29 Ocak 2017'de Kayseri'ye karşı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giymişti.
(FOTOMAÇ)
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