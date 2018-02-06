Gökhan Töre sürprizi

Sezon başındaki takım çalışmalarında dizinden sakatlık yaşayan ve 6 ay takımından uzak kalan Gökhan Töre, Antalya kampıyla birlikte Kara Kartal’a geri dönmüştü.



Hazırlıklarını sürdüren tecrübeli kanat oyuncusunun, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yle 25 Şubat’ta oynanacak karşılaşmaya kadar tam olarak hazır olmayı planladığı ve geri dönüşünü derbide yapmayı hedeflediği kaydedildi.



(FANATİK)

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