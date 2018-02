Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a dönüş sinyali

Beşiktaş'tan 22 milyon Euro garanti ücretle Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olarak rekor kıran Cenk Tosun, transferi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk'e açıklamalarda bulunan Cenk, İngiltere'deki günlerini ve yeni takımını anlattı. Yıldız futbolcu, uyum sürecini atlattıktan sonra her şeyin daha iyi olacağını söyledi…



"ALIŞMAK KOLAY DEĞİL"

Eşi Ecem Tosun ile birlikte yeni yuvalarına alışmaya başladıklarını belirten Cenk, "Yeni bir ülkeye, yeni bir ortama, yeni arkadaşlara, hatta yeni bir eve alışmak kolay değil. Her ne kadar Avrupa'da doğmuş olsam da bu durum farklı. Yıllardır oynadığım ligden, dünyanın en zor ligine gittim. Şu an için bocalamam çok normal. Zaten bunu hocam da söyledi. Kendisi benimle sürekli görüşüyor. Hiçbir sorunum yok. Bana uyum sorunumu atlattığımda yerimin ilk 11 olduğunu söyledi. Bana moral veriyor. Problem yok" dedi."



"MİSYONUMU TAMAMLADIKTAN SONRA DÖNERİM"

Tottenham ile West Bromwich maçlarına ilk 11'de başlayan, Leicester karşılaşmasında hiç oynamayan ve son Arsenal yenilgisinde 13 dakika şans bulan yıldız oyuncu, şu an için asla geri dönmek gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.



Başkan Fikret Orman'ın, "Cenk'e kapımız açık, ne zaman isterse geri dönebilir" şeklindeki açıklamasını hatırlattığımızda tecrübeli golcü, "Sağ olsun, başkanımız sürekli bana destek verdi, hala da öyle. Geçenlerde böyle bir açıklama yapmış ama zaten bana da giderken öyle söyledi."



"BEŞİKTAŞ BENİM YUVAM"

"Ben Beşiktaşlıyım, orası benim yuvam. Ama şunu söylemekte yarar var: Savaşmadan, başarmadan hiçbir yere dönmem. Cenk Tosun'un nasıl bir futbolcu olduğunu, kim olduğunu İngiltere'de göstereceğim."



"Bu idealim var. İşimi yarım bırakmam. Buradaki misyonumu tamamladıktan sonra tabii ki şartlar olursa kulübüme geri dönerim ama bunun için çok erken" diye konuştu.



"BURSA'YI YENSEYDİK BÜYÜK AVANTAJ OLURDU"

Beşiktaş'ın maçlarını mümkün olduğunca takip ettiğini söyleyen Cenk, Bursa'da kaybedilen 2 puan için de konuştu ve şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezon geçen yıllara oranla deplasmanlarda çok puan kaybettik. Bursaspor maçı kazanılsa büyük avantaj olurdu. Ama rakipler de puan kaybettiği için şu an giden bir şey yok. Ama bundan sonra puan kaybı olmamalı. Futbolda zaman zaman böyle inişler olabilir ama Beşiktaş çok kaliteli bir kadroya sahip. Hücum yönünden Türkiye'nin en iyi kadrosu oturmuş olması da cabası."



"ŞU ANDA TAKIMI YENİ TANIYORUM"

"Tabii ben de Everton'da Beşiktaş'taki gibi o yakaladığım uyumu yakalamam lazım. Şu an takımı yeni yeni tanıyorum. İstanbul da benim nereye koşacağımı, ne yapacağımı biliyorlardı. Burada da zamanla bu olacak inşallah."

