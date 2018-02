Ahmet Nur Çebi'den Aykut Kocaman ve Bayern Münih açıklaması!

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, beINSports Haber'de yayınlanan 'VIP' adlı programda soruları yanıtladı. Aldığı cezanın Şubat ayının 11'inde biteceğini söylerek sözlerine başlayan Beşiktaş'ın yöneticisi, "Kulübümüze yapılan yanlış söylemlere biz cevap vermemezlik edemeyiz" dedi. Çebi, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın hakemler hakkındaki sözleri için flaş sözler söyledi.



İşte Ahmet Nur Çebi'nin diğer açıklamaları: "Her sezon aynı yaşamanız mümkün değil. Gittiğiniz deplasmanlar farklıdır, oynadığınız takımlar farklıdır. Bizim geçen seneden farklı bir yükümüz var. Şampiyonlar Ligi ve kupa devam ediyor. Şartlarımız şu an çok değişik. Onun etkisinin olduğunu düşünüyorum. Lig bittiğinde sonuçlar değerlendirilirse daha sağlıklı olur. Bizim bu tabloya göre umudumuzun bittiğini asla düşünmüyoruz.



Şampiyonlar Ligi'nin ligdeki durumu çok etkilediğini düşünüyorum. Geçen seneki Avrupa'da oynadığımız futbol ile bu sene oynadığımız oyun arasındaki farkta da epey bir mesafe var. Maç takvimimizde sıkışıklık var ama Avrupa'da oynarsanız böyle bir bedel ödersiniz. Futbolcularımız ve hocamız bu bedeli çekiyor. Biz de takımı ona göre hazırladık. Yedeğimiz şöyle olsun, 2 tane daha iyi yedeğimiz olsun diyerek hazırlandık ve ona göre bütçe hazırladık. Geldiğimiz zamanki bütçeye göre 4 katı bütçemiz var.



Bir teknik direktör için bu kadar kaliteli futbolcuları vermek negatif bir etki yaratıyor kendisinde. Büyük hoca ve büyük takımsanız, bu oyuncuları yönetmek ve idare etmek zorundasınız. Şenol hoca bizim için bir şans. Geçmişi ortada, ligi iyi tanıyor, adaletli, prensiplerinden şaşmayan bir teknik adam. Biz çok şanslıyız. Hocanın prensipleri varsa, çalışkansa, kendi prensiplerini savunmayı sürekli devam ediyorsa pozitif anlamda zordur. Ve iyi ki zordur. Kafasının arkasında planı olmayan birisidir. Direk söyler. Biz de zorlanmıyoruz. Bir şey olduğu zaman direk söylüyor. Bizi yorabilir bu cevapları ama almamaktan iyidir.



"TRANSFERDE SON KARAR HOCANIN"

Transfer politikasındaki başarıyı günü birlik elde edemezsiniz. Transfer komitemiz var, izliyorlar. Sayın başkanımıza listeyi iletiyorlar, alın almayın. Scout ekibi baştan sona kadar düzenli olarak her bölge için çalışmasını ve izlemesini yapıyor. Hocaya biz isim vermiyoruz. Hoca bize istediği oyuncuyu tarif ediyor. Elinizdeki listede hocanızın tarif ettiği gibi bir oyuncu var. Ona göre bakıyoruz. Sonra maddi boyuta geçiyoruz. Fikret başkan sonra devreye giriyor. Oyuncunun kulübü, oyuncuyla şahsi görüşmesi. Maddi ve manevi olarak ben de destek vermeye çalışıyorum. Son kararı Şenol hoca veriyor.



Paralı başkan demek kulübün başını belaya sokan başkan demek. Kulüpler kendi ekonomilerini kendileri yönetmek zorundalar. Ekonomik olarak destek verecek kişi futbolda anlamıyorsa sadece kendi pr'ı için geliyorsa yandık. Parası olan değil, çalışan ve sosyal çevresi olarak yöneticiler kulüplere lazım. Bizim yönetim kurulumuz da bu tarife çok yakışan bir yönetim. Bankayla ilişkileri iyi olacak, çevresi geniş olacak. Ben başarıya ihtiyaç duyuyorum, paraya ihtiyaç duymuyorum.



BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Fikret beyle biz yakın çalıştık. Çok da yorulduğumu da söylüyorum. Ama bu takımın bana ihtiyacı olursa ben gelmiyorum demek ukalalık olur. Fikret bey her zaman destek olduğumu arkasında olduğumu biliyor. Geriye baktığımız zaman en çok hakem kararlarından maruz kalmış takım Beşiktaştır. Ancak onu ben böyle görüyorum, başka takım yöneticisi de kendi takımı için aynısını söyleyebilir. Hakemler ne kadar şanssız insanlardır. Onların onurlarına ve şereflerine zeval getirecek bir cümle kullanmayı kafamın içinden geçirmedim. Bazen stadın etkisi altına girip yanlış kararlar veriyorlar. Hakemlik çok ciddi bir meslektir. Bu ismi ve bu kurumu yıpratmamak gerekiyor. Hatalı kararlar verdikleri oluyor. Herkesin hatası olabiliyor.



AYKUT KOCAMAN'IN SÖZLERİNE FLAŞ YORUM

Ben genellikle başka takımın hocaları ile ilgili Beşiktaş hakkında bir şey söylemedikleri sürece konuşma taraftarı değilim. Ama Aykut hocanın onu söylediği psikoloji nedir? Kimse sahaya çıktığı zaman çantada keklik olarak görmesin. Hoca herhalde Giresunspor'a zorlanmanın verdiği gerginlikten dolayı bir infialde bulunmuş. Şunu söyleyebilirim: Keşke söylemeseydi. Herhalde bu söylemi nedeniyle camiasını da üzmüştür. Benim hocam böyle bir şey söylese ben üzülürüm. Bir sorunuz varsa gidin hakeme söyleyin. Yani bundan sonra 15 tane maç var. Bu 15 maçı yönetecek hakemleri baskı altına almak için söylenmişse bu hoş olmamış.



"VİDEO HAKEMİ DOĞRU BULUYORUM"

Birileri kalkıp dese ki yabancı yöneticiler olsun burada diye benim ağrıma gider. Hiç de hoş karşılamam. Yabancı hakem yönetsin söylemleri hakemleri incitiyor. Farzedin ki İngiliz bir hakem geldi ve siyah beyazlı renkleri sevdiği için etkilendi bir karar verdi. Bu tür söylemler doğru değil. Biz Türk milleti olarak kendi işimizi kendimiz göremiyor muyuz? Ben video hakem uygulamasına katılıyorum. İnsanız hata yaparız. Hakemlerin Türk hakemler olması doğrudur.



"BAYERN KORKSUN"

Ben o kura çekilirken kim çıkarsa çıksın farketmez hepsiyle işimizin zor olacağını düşündüm. Bayern Münih zor bir takım. Bana göre Bayern de çekinsin bizden niye ben çekineceğim. Biz birinci çıkmışız onlar ikinci çıksın neden ben düşüneyim. Ben şansımızı 51'e 49 olarak görüyorum. Başakşehir bu tempoyla giderse her zaman için zirveyi zorlayacaklardır. İşi zor, Beşiktaş gibi bir takımla yarışacak 3-5 hafta sonra... Başakşehir'in başarısı, derli toplu bütçelerini idare ediyorlar. Bir tek futbol kulübü olarak işliyorlar. İyi bir yönetim var, hocaları da başarılı. Bizim gibi birden fazla spor dalında yer almıyorlar. Oynadıkları futboldan keyif alıyorum ama o anda Beşiktaş maçı olursa Beşiktaş maçını izliyorum çünkü Beşiktaş'tan daha da keyif alıyorum. Geçen sene oynadığımız futboldan bu seneki oynadığımız futbola baktığımızda Avrupa'daki futbolumuzdan daha da keyif aldım. Hep aynı tempoda olamazlar. Amacınızı koyacaksınız almanız gereken puanlar belli onları alacaksınız." (Fanatik)

